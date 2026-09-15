Câți români au fost afectați după breșa de securitate de la Revolut

Contactată în legătură cu breșa de securitate de săptămâna trecută, compania Revolut a confirmat că a fost păcălită să ofere informaţiile clienţilor către terţi care au pretins că sunt reprezentanţii unei agenţii guvernamentale, folosind o adresă de pe un domeniu de e-mail legitim al instituției respective, potrivit Profit.ro.

Aproximativ 680 de clienţi au fost afectaţi, printre care se numără şi 27 de români, conform informaţiilor obţinute de Profit.ro.

Informațiile clienților, precum numere de telefon, adrese, copii ale actelor de identitate, paşapoarte sau permise de conducere au fost transmise către infractorii cibernetici.

Cinci milioane de români sunt clienți ai Revolut Bank. Infractorii au reușit să-i inducă în eroare pe reprezentanții băncii digitale, pretinzând că fac parte dintr-o agenție guvernamentală.

Articolul continuă după reclamă

Revolut precizează că banii clienților nu au fost afectați

Reprezentanții băncii spun că este vorba despre o fraudă sofisticată. Aceștia au dat curs unei solicitări care părea să provină de la o autoritate, însă, în realitate, cererea era falsă.

"Am blocat imediat adresa și am alertat atât agenția guvernamentală relevantă, cât și organele de aplicare a legii, autoritățile de protecție a datelor și autoritățile de reglementare financiară. Am contactat direct numărul limitat de persoane afectate pentru a le informa și a le oferi asistență" declară Revolut pentru Observator.

Cum au fost contactaţi românii de către escroci

Banca susține că fondurile clienților nu au fost compromise. Potrivit informațiilor Observator, mai mulți români au fost deja contactați de escroci care pretind că vor să-i ajute să-și securizeze conturile Revolut. În realitate, aceștia încearcă să obțină datele clienților și, ulterior, să le sustragă banii din conturi.

Specialiștii recomandă utilizarea unor metode suplimentare de protecție și autentificare, pentru a crește nivelul de securitate al conturilor.