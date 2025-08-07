captura TVR

UPDATE ora 9.15 - Adrian Năstase a ajuns, joi dimineața, la catafalcul lui Ion Iliescu. El va participa la înmormântarea fostului președinte al României.

Năstase i-a salutat, în Sala Unirii, pe fostul premier Nicolae Văcăroiu și pe fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, veniți și ei la înmormântarea lui Ion Iliescu.

UPDATE ora 9.05 - Invitații au început să sosească la Palatul Cotroceni, acolo unde se află sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului preşedinte Ion Iliescu.

Omagii la Cotroceni pentru Ion Iliescu

Miercuri, 6 august,la prima oră a dimineţii, după 21 de ani, primul preşedinte ales al României s-a întors simbolic la Palatul Cotroceni ca să primească ultimele omagii. Sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Ion Iliescu a fost întâmpinat cu onoruri militare. Opt militari din Regimentul Gardă şi Protocol au purtat sicriul acoperit cu drapelul României de la intrarea in Palatul Cotroceni până în Sala Unirii.

Primul fost preşedinte care a ajuns la catafalc să îşi prezinte omagiile a fost Emil Constantinescu, singurul care l-a învins pe Ion Iliescu în alegerile prezidenţiale, după o întrebare care a intrat în istorie. Premierul Ilie Bolojan a venit împreună cu ministrul de Interne, ministrul Sănătăţii şi ministrul Muncii, după ce a postat un mesaj de condoleanţe. Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a venit în acelaşi timp cu fostul lider Marcel Ciolacu şi cu vicepremierul Marian Neacşu. Spre sfârşitul programului pentru oficiali a ajuns la Cotroceni şi Victor Ponta, care a rămas toată viaţa cu eticheta "cârlan tânăr, fără minte" pusă de Ion Iliescu. Şi-a făcut apoi apariţia Traian Băsescu. Cel care, în 2004, încheia era Ion Iliescu la Cotroceni. Băsescu a salutat marinăreşte în faţa catafalcului şi s-a retras fără alte comentarii. A urmat Teodor Meleşcanu, fostul ministru de Externe din primul mandat al lui Ion Iliescu amintindu-şi de energia cu care îşi făcea acesta datoria de preşedinte.

Şi guvernatorul Băncii Naţionale a prezentat un omagiu fostului preşedinte Ion Iliescu care a susţinut independenţa BNR şi înfiinţarea băncilor comerciale ca alternativă la cele de stat.

Ion Iliescu va fi condus azi pe ultimul drum. Programul ceremoniilor din ziua înmormântării

Funeraliile de stat ale fostului preşedinte Ion Iliescu vor continua, joi, 7 august, la Palatul Cotroceni, cu o slujbă religioasă în Sala Unirii, urmată de ceremonia militară a gărzii de onoare și intonarea imnului național. Sicriul cu trupul neînsuflețit va fi transportat apoi la Cimitirul Militar Ghencea III, pe un afet de tun, iar înhumarea va avea loc în prezența familiei și a apropiaților.

"Delegatul Preafericitului Parinte Patriarh Daniel pentru săvârşirea slujbelor liturgice va fi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor care va fi însotit de un sobor de preoţi şi diaconi", a transmis Patriarhia Română

Programul detaliat al ceremoniilor de joi, 7 august, declarată zi de doliu naţional:

09:00 - 09:50 - Sosirea invitaţilor

- - Sosirea invitaţilor 10:00 - Scurt moment religios

- Scurt moment religios 10:10 - Ceremonia Gărzii la Catafalc

- Ceremonia Gărzii la Catafalc 10:15 - Moment de reculegere

- Moment de reculegere 10:16 - Ridicarea de pe catafalc a sicriului

Sicriul este purtat spre ieşirea oficială din Palatul Cotroceni (traseu: Sala Unirii - Galeria Basarabilor - Holul de Onoare – Copertină). La Copertină sunt prezente Şiruri de Onoare alcătuite din militari ai Forţelor Armate precum şi Muzica Militară (trompet) pentru Onor. Se trage clopotul de la Biserica Cotroceni

10:20 - Plecarea cortegiului de la Copertină / Deplasarea cortegiului funerar spre Biserica Cotroceni

- Plecarea cortegiului de la Copertină / Deplasarea cortegiului funerar spre Biserica Cotroceni 10:30-11:30 - Oficierea slujbei religioase de înmormântare

- Oficierea slujbei religioase de înmormântare 11:15 - Intrarea Gărzii de Onoare pe Platoul Marinescu

- Intrarea Gărzii de Onoare pe Platoul Marinescu 11:35 - Cortegiul Funerar pleacă din Palatul Cotroceni pe traseul Biserica Cotroceni-Poarta Marinescu

- Cortegiul Funerar pleacă din Palatul Cotroceni pe traseul Biserica Cotroceni-Poarta Marinescu 11:40 - Gardă de Onoare - Brigada 30 Gardă "Mihai Viteazul" - Platoul Marinescu

- Gardă de Onoare - Brigada 30 Gardă "Mihai Viteazul" - Platoul Marinescu Garda prezintă ultimul onor - înclinarea drapelului.

Intonarea Imnului Naţional al României.

Cortegiul va trece prin faţa Gărzii.

Deplasarea cortegiului va avea loc pe traseul Bdul Gheorghe Marinescu, Bdul Eroii Sanitari - Bdul Eroilor – Strada Bagdasar - Şoseaua Panduri – Bdul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bdul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea 3.

Sosirea cortegiului funerar la Cimitirul Militar Ghencea III

Ceremonia de înmormântare

Sicriul este amplasat la intrarea în cimitir pe un afet de tun;

Formare cortegiu funerar şi prezentare onor;

Înhumarea are loc în prezenţa familiei şi apropiaţilor.

Ion Iliescu a murit la 95 de ani

Primul preşedinte al României, Ion Iliescu, a murit ieri, la ora 15:55, la Spitalul SRI Agrippa Ionescu. Născut pe 3 martie 1930 în Olteniţa, Călăraşi, fostul şef de stat a fost internat pe 9 iunie cu probleme respiratorii, iar ulterior a venit şi diagnosticul - cancer pulmonar. După 57 de zile de spitalizare s-a stins din viaţă. Ion Iliescu este primul fost preşedinte care va avea parte de funeralii de stat. Ales prima dată în mai 1990, de peste 85 la sută dintre români - un procent care nu a mai fost egalat niciodată, Iliescu a câștigat încă două mandate, între 1992-1996 și 2000-2004. El a fost timp de aproape 11 ani preşedintele României. Ziua de joi, 7 august, este zi de doliu naţional.

