Vara nu aduce doar concedii și zile însorite, ci și povești de dragoste care se aprind rapid și, de multe ori, se sting la fel de repede. Psihologul Elena Mădălina Roșu a explicat, la Observator 16, de ce oamenii se îndrăgostesc mai ușor în vacanță, ce procese au loc la nivelul creierului și de ce multe dintre "iubirile de o vară" nu reușesc să supraviețuiască întoarcerii la rutina de zi cu zi.

Prezentator: Cum e? Ne îndrăgostim mai ușor cu adevărat vara sau e doar o poveste? Ce se ascunde în spate?

Elena Mădălina Roșu, psiholog: Da, este adevărat că ceea ce simțim are și o explicație științifică. Studiile arată că vara apare o combinație de factori care ne influențează starea de spirit: lumina soarelui, vacanța, lipsa responsabilităților și timpul petrecut în contexte relaxate. Este un adevărat "cocktail" la nivelul creierului. Când plecăm în vacanță, de obicei ne propunem să ne bucurăm din plin de experiență. Practic, ne programăm mental pentru relaxare și bună dispoziție. Iar oamenii fericiți transmit această stare. Suntem mai deschiși, mai prezenți și mai conectați cu cei din jur. În vacanță nu mai funcționăm pe pilot automat, așa cum se întâmplă adesea în viața de zi cu zi, când suntem stresați, preocupați de responsabilități și de facturile de plătit. Toată această stare de optimism și relaxare se vede în comportamentul nostru și ne face mai atractivi în ochii celorlalți.

Prezentator: Practic, se produce un proces chimic?

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Elena Mădălina Roșu, psiholog: Da, este și chimie. În vacanță, la nivelul creierului, acest "cocktail" implică dopamina, serotonina și oxitocina – substanțe asociate cu recompensa, starea de bine, fericirea și apropierea emoțională. În plus, ne odihnim mai bine, dormim mai mult, mâncăm mai bine și petrecem mai mult timp în aer liber. Toate acestea contribuie la o stare generală de bine și cresc atractivitatea interpersonală.

Prezentator: Și de ce nu rezistă aceste relații?

Elena Mădălina Roșu, psiholog: Adevărul este că, atunci când revenim la rutina de zi cu zi, revin și factorii de stres. În astfel de momente, organismul intră într-o stare de vigilență, iar comportamentul nostru se schimbă. Nu mai suntem la fel de relaxați și spontani ca în vacanță. În plus, celălalt nu a avut timp să ne cunoască în viața reală: cum suntem în rutina zilnică, ce stil de viață avem, cum gestionăm responsabilitățile sau conflictele. Există și o explicație din psihologia relațiilor. Conform teoriei triunghiului iubirii, o relație completă are nevoie de trei ingrediente: intimitate, pasiune și angajament. În vacanță, de cele mai multe ori există pasiune și atracție fizică, însă lipsește angajamentul. Oamenii știu că timpul este limitat și își spun: "Hai să mă bucur de moment." Tocmai de aceea, puțini se gândesc atunci la construirea unei relații pe termen lung.

Prezentator: Cu ce riscuri vine asta, chiar dacă poate părea doar o distracție?

Elena Mădălina Roșu, psiholog: Principalul risc este că nu putem evita suferința. Mulți oameni încearcă să fugă de emoțiile neplăcute, însă ele fac parte din experiența umană. Dacă în vacanță ajungem să ne îndrăgostim și apare speranța că relația va continua și după întoarcerea acasă, despărțirea sau confruntarea cu realitatea poate fi dureroasă. Așteptările și realitatea nu coincid întotdeauna.

Prezentator: Este o chestiune care ține de vârstă? De exemplu, până în 30 de ani sau și după 30?

Elena Mădălina Roșu, psiholog: Nu are legătură cu vârsta.