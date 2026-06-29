Căldura extremă a făcut victime în România: 2 persoane s-au înecat, iar un cioban s-a stins după ore în soare

Valul de caniculă pune stăpânire pe România. Codul roşu se extinde astăzi, de la ora 10, în aproape toată ţara. Aerul va deveni greu de suportat până şi în zonele umbrite, unde temperaturile vor atinge şi 42 de grade. În mai multe zone, căldura a început deja să facă victime, iar medicii şi autorităţile trag un semnal de alarmă: orele următoare pot fi critice pentru populaţie.

Canicula a trecut de pragul disconfortului. Disperarea i-a împins pe mulţi să caute răcoarea în apă. La Timiş, o fată de doar 17 ani a murit după ce a intrat cu un prieten într-o baltă de lângă Sânnicolau Mare. Salvatorii au scos-o din apă şi au încercat minute în şir să o resusciteze, însă tânăra nu a mai putut fi salvată.

Şi în Capitală un bărbat şi-a pierdut viaţa în Lacul Tei, după ce a fost scos fără suflare de scafandri. Iar la Braşov, pompierii caută de ieri o persoană care s-ar fi înecat în barajului Viştea din Olteţ.

La Iaşi, un cioban de 56 de ani a fost găsit prăbuşit pe câmp după ore petrecute în arşiţă. S-a stins la scurt timp la spital.

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Temperaturi sufocante, vieți pierdute

Nici cei aflaţi pe drum nu au scăpat de infern. Sute de pasageri ai trenului Iaşi-București au rămas blocaţi aproape trei ore în gara Buhăieşti din Vaslui, după ce locomotiva a luat foc în mers.

"Suntem exterminaţi. După trei ore, trenul este în aceleaşi condiţii. Urcaţi aici să măsuraţi, sunt mai mult de 50 de grade în tren. A plecat cu o locomotivă care nu făcea faţă. Ferestrele nu se deschid", spune un pasager.

Căldura a fost greu de suportat şi pentru cei care aşteptau trenul din gară.

"Acuma trebuia să fim aproape de Bucureşti. E corect aşa? Stai bolnav în soare ăsta, în căldura asta, flămând, însetat", spune o femeie.

Nici ieri nu a fost bine. Arşiţa de nesuportat şi aerul irespirabil au sufocat aproape jumătate de ţară. Cel mai cald a fost în Oradea. S-au resimţit 42 de grade Celsius. La Satu Mare - 41. În Zalău - 40. Românii au aflat cum e să trăieşti în Sahara.

Sub cod roşu de caniculă, Bistriţa părea un oraş-fantomă. Cei mai mulţi au fentat dogoarea baricadaţi în case.

În Bucureşti, au fost 38 de grade Celsius, dar, în realitate, asfaltul s-a topit sub paşii trecătorilor.

Folosim camera cu termoviziune, o să măsurăm prima dată temperatura asfaltului, este ora 13, suntem în zona Unirii. Îmi arată 58,4-5 grade. Şi o să mă duc şi către una dintre maşinile parcate peste drum. 67-70 de grade.

Fiecare a căutat răcoarea pe unde a apucat. În Harghita, lacul Zetea a fost plin.

"E un loc minunat ca să scapi puţin de căldura din oraş şi suntem suprinşi de cât de multă este", a declarat un turist.

La poalele Munţilor Cindrel, un fir de apă a fost tot de ce au avut nevoie oamenii sătui de arşiţă.

"Am fugit de caldură, în oraş e foarte cald. Am venit aici e aer curat, e padure , e râu. E foarte frumos", spune un bărbat.

De azi, codul roşu de caniculă învăluie toată ţara. Astăzi şi mâine vor fi restricţii pe 35 de drumuri naţionale şi judeţene din cauza temperaturilor care vor bate toate recordurile.

"Aşteptăm temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi unul extrem de accentuat", a declarat Oana Catrina, meteorolog ANM.

Vom simţi că respirăm din nou abia de miercuri încolo, când ploile vor cuprinde, treptat, toată ţara.