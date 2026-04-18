Județul în care tot mai multe familii aleg să se mute la țară. Patru comune sunt în topul preferinţelor

Vâlcea devine un judeţ tot mai atractiv pentru cei care vor să scape de agitaţia oraşului şi să se mute la ţară. Judeţul subcarpatic ocupă locul 9 la nivel național în privința migrației dinspre urban spre rural, scrie Râmnicu Vâlcea Week

de Redactia Observator

la 18.04.2026 , 16:56
Județul în care tot mai multe familii aleg să se mute la țară. Patru comune sunt în topul preferinţelor - Shutterstock

În ultimii doi ani, peste 8.000 de familii s-au mutat în satele vâlcene. Şi nu numai vâlcenii aleg această "migraţie". Mai bine de jumătate dintre aceste familii provin din alte județe ale României, adică 5,231 de familii provin din București, Constanta, Dolj, Teleorman, Hunedoara, Ialomița.

Media de vârstă a celor care vin spre Vâlcea este însă între 45-55 de ani, semn că judetul este preferat pentru cei aflați în prag de pensie sau in a doua parte a vieții.

Pentru vâlceni cele 4 comune metropolitane sunt opțiunile principale, astfel 2100 de familii au ales să se mute în Vlădești, Bujoreni, Mihăești, Budesti, Dăești și Runcu. În restul judeţului, comuna care a atras mai bine de 100 de familii este Slătioara, apoi Malaia.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

valcea familii oras
Observator » Evenimente » Județul în care tot mai multe familii aleg să se mute la țară. Patru comune sunt în topul preferinţelor
