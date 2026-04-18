Vâlcea devine un judeţ tot mai atractiv pentru cei care vor să scape de agitaţia oraşului şi să se mute la ţară. Judeţul subcarpatic ocupă locul 9 la nivel național în privința migrației dinspre urban spre rural, scrie Râmnicu Vâlcea Week .

Județul în care tot mai multe familii aleg să se mute la țară. Patru comune sunt în topul preferinţelor

În ultimii doi ani, peste 8.000 de familii s-au mutat în satele vâlcene. Şi nu numai vâlcenii aleg această "migraţie". Mai bine de jumătate dintre aceste familii provin din alte județe ale României, adică 5,231 de familii provin din București, Constanta, Dolj, Teleorman, Hunedoara, Ialomița.

Media de vârstă a celor care vin spre Vâlcea este însă între 45-55 de ani, semn că judetul este preferat pentru cei aflați în prag de pensie sau in a doua parte a vieții.

Pentru vâlceni cele 4 comune metropolitane sunt opțiunile principale, astfel 2100 de familii au ales să se mute în Vlădești, Bujoreni, Mihăești, Budesti, Dăești și Runcu. În restul judeţului, comuna care a atras mai bine de 100 de familii este Slătioara, apoi Malaia.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că vom avea alt premier săptămâna viitoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰