Marele Premiu al Spaniei are loc, pentru prima dată, la Madrid. După ani de zile în care Barcelona a fost gazda, Formula 1 se mută în capitala Spaniei pentru un circuit nou care îi sperie pe piloți.

F1, LIVE pe AntenaPLAY: Primul antrenament la Madrid, pe „cel mai nebun circuit” - Arhiva Observator

Numit „car killer” de către Max Verstappen, circuitul stradal de la Madrid are câteva „capcane”. Iar primul antrenament care are loc astăzi și va fi transmis LIVE pe AntenaPLAY de la ora 14:30 le va arăta piloților ce-i așteaptă la cursa de duminică.

MARELE PREMIU AL SPANIEI – PRIMUL ANTRENAMENT (14:30) LIVE VIDEO

Calificările sunt considerate extrem de importante pe circuitul de la Madrid deoarece nu există prea multe zone unde pot avea loc depășiri. Piloții au vorbit în interviurile de joi despre provocările pe care le aduce noul circuit.

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„Este un circuit dificil. Din punctul meu de vedere, ca senzație la volan, seamănă puțin cu ceea ce simt uneori pe anumite porțiuni din Jeddah. Bineînțeles, Jeddah este, în medie, mai rapidă în viraje, dar zidurile sunt destul de asemănătoare prin modul în care sunt amplasate. Va fi dificil. Cred că atunci când Formula 3 a testat aici au fost multe accidente, deci nu este un circuit ușor și este foarte ușor să greșești și din cauza configurației sale. Sunt și vibratoare peste care trebuie să trecem în anumite zone, iar acesta nu este, în mod normal, punctul forte al mașinii noastre. Dar vom încerca să facem tot ce putem” a spus Max Verstappen.

„Realist vorbind, abia mâine (nr. astăzi), în FP1, vom afla cu adevărat cum este acest circuit. Și trebuie să spun că arată diferit. Pare că circuitul are personalitate, că este spectaculos, cu multe tipuri diferite de viraje” a spus Carlos Sainz.

„Configurația circuitului este ceva ce nu am mai văzut niciodată. Ai viraje nebunești, viraje fără vizibilitate, o înclinare foarte mare. Mi-au trebuit câteva tururi în simulator ca să-mi dau seama cum sunt așezate toate virajele. Este foarte dificil, pentru că totul este foarte sinuos. Sunt entuziasmat. Mă aștept la un weekend foarte agitat, cu multe incidente, întreruperi și greșeli, iar noi va trebui să ne asigurăm că suntem de partea bună a lucrurilor” a spus și Pierre Gasly.

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