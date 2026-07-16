Legătura dintre MAI și Argentina lui Messi. Cătălin Predoiu, de ziua MAI: "Câștigă mereu echipa"

Ministerul de Interne sărbătorește 164 de ani de existență. Cătălin Predoiu a ținut un discurs cu această ocazie în care le-a vorbit angajaților MAI și despre meciurile de la Cupa Mondială 2026. El a dat exemplul finalistelor care "au fost echipele care și-au dorit mai mult".

Ministrul interimar Cătălin Predoiu a transmis un mesaj cu ocazia zilei MAI. El a precizat că România este una dintre cele mai sigure țări din Uniunea Europeană și că instituția pe care o conduce și-a adus o contribuție importantă în acest sens.

MAI sărbătorește, joi, 16 iulie, 164 de ani de existență.

Cătălin Predoiu: "MAI trebuie regândit pentru era AI"

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"Astăzi celebrăm istoria și tradițiile Ministerului Afacerilor Interne. MAI și-a făcut datoria față de cetățeni și față de Patrie cu onoare.

Exprim respectul și recunoștința pentru istoria și tradițiile uneia dintre instituțiile fundamentale ale României, pentru munca celor de ieri și de astăzi în slujba cetățeanului și a Patriei!

În memoria celor care au făcut sacrificiul suprem și au căzut la datorie, apărând ideea fundamentală de lege, punând pieptul între cetățean și amenințarea cea mai gravă ori salvgardând onoarea neîntinată a Tricolorului, precum și în fața tuturor familiilor care au suferit pierderi de neînlocuit, mă înclin cu recunoștință și profund respect!

Dumnezeu să îi odihnească în pace și liniște pe toți eroii Patriei!

(...)

Doresc, de asemenea, să mulțumesc tuturor partenerilor noștri instituționali, atât interni, cât și externi, cu care cooperăm zilnic. Fără aportul lor, fără cooperarea lor, munca noastră ar fi mai dificilă, iar rezultatele, mai modeste. De altfel, cooperarea externă a MAI a adus și recunoașterea expertizei românești în străinătate și, prin aceasta, consolidarea prestigiului țării.

La rândul meu, transmit că suntem conștienți de valențele acestei colaborări și vom rămâne, pe viitor, deschiși și proactivi în aceste cooperări.

Principiul cooperării loiale și eficiente este unul fundamental al acțiunii MAI, atât în interiorul ministerului, prin cooperarea interarme, cât și în exterior, cu instituții interne și externe din spectrul ordinii, siguranței publice și siguranței naționale.

Cu toții trebuie să cooperăm în slujba cetățenilor.

(...)

Astăzi, MAI își aduce contribuția, alături de parchete și de serviciile de informații, precum și de alte instituții, la produsul instituțional care se cheamă siguranța publică și securitatea națională, o contribuție esențială la o realitate spre care multe țări europene se uită cu respect: România este una dintre cele mai sigure țări din Uniunea Europeană din punctul de vedere al siguranței străzii și al siguranței publice în general.

(...)

De la supravegherea frontierelor până la siguranța marilor festivaluri, la care participă deja sute de mii de persoane grupate în același areal, cu riscurile asociate, și până la căutarea și identificarea criminalilor periculoși sau a grupurilor teroriste aflate în acțiune, contracararea amenințărilor va fi o vorbă goală fără supraveghere video inteligentă sau fără folosirea inteligenței artificiale. Aceasta presupune garanții solide privind respectarea drepturilor la intimitate și la viață privată, o conciliere care va fi extrem de dificil de realizat de către legiuitor.

Se va trece la combinarea pe scară largă a mijloacelor de securitate tehnologică cu intervenția umană, cu armele neletale, cu valorificarea superioară a informațiilor, cu roboții și cu inteligența artificială. Acest lucru se întâmplă în lume, la ora la care vorbim, în alte zone, în alte regiuni geografice, în alte structuri de ordine publică.

Acest lucru este valabil și pentru infrastructura legislativă, care este o responsabilitate partajată între Guvern și Parlament", a spus, printre altele, Cătălin Predoiu.