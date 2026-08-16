Peste 210.000 de turiști și-au petrecut Ziua Marinei și sărbătoarea Sfintei Marii pe litoralul românesc, unde gradul de ocupare a ajuns la 100% pentru al doilea weekend consecutiv, potrivit unui comunicat transmis de patronatul RESTO Constanța, reatează Agerpres.

Litoralul, plin de Sfânta Maria: peste 210.000 de turiști și grad de ocupare de 100%. "E meritul hotelierilor" - Profimedia

Datele centralizate provenite de la principalii tur-operatori specializaţi în vânzarea de litoral românesc şi de la companiile hoteliere şi operatorii din HoReCa arată că acesta a fost cel mai încărcat moment al sezonului estival 2026.

Hotelurile, apartamentele de vacanţă şi celelalte structuri de cazare au fost ocupate la capacitate maximă, în timp ce restaurantele, terasele, beach-barurile, cluburile şi operatorii de agrement înregistrează vârful de flux turistic.

"Acesta este meritul exclusiv şi contribuţia industriei private a ospitalităţii! Direct al investiţiilor de zeci şi sute de milioane de euro efectuate de mediul privat în hoteluri, restaurante, plaje, infrastructură şi experienţe turistice. Numai investiţia de la Nibiru se ridică la aproximativ 50 de milioane de euro", a afirmat preşedintele patronatul RESTO Constanţa şi secretar general al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR), Corina Martin, citată în comunicat.

Articolul continuă după reclamă

Vremea bună și marile evenimente mențin litoralul aglomerat

Gradul ridicat de ocupare concentrat în perioadele de vârf a fost susţinut, de asemenea, de evenimente precum Ziua Marinei, festivaluri, evenimente private şi instituţionale, care aduc temporar un număr mare de vizitatori pe litoralul Mării Negre.

"Serviciile turistice au fost funcţionale pe tot parcursul sezonului şi au fost asigurate cu responsabilitate şi grijă orientate către turist şi către experienţa de vacanţă pe litoralul românesc. Noi toţi, industria locală a ospitalităţii am reuşit acest rezultat! E meritul hotelierilor, care au adaptat tarifele şi chiar le-au dinamizat, e meritul operatorilor HORECA, al operatorilor de plaje, al agenţiilor de turism care organizează şi vând pachete turistice de vacanţe pe litoralul românesc. 0E meritul tuturor celor care promovăm, din greu, turismul românesc şi care încă nu abandonăm speranţa că vom primi respect, predictibilitate şi stabilitate economică! Până atunci, le mulţumim turiştilor care aleg România şi continuăm să îi invităm pe litoralul românesc. Vremea rămâne excelentă, urmează noi mari evenimente, deci ne-am pregătit şi pentru un sezon cât mai lung. În plus, în România suntem acasă şi continuăm să credem că suntem în siguranţă!", a transmis Corina Martin.