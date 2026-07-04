Pasajul gării din Focșani, pe care îl tranzitează zilnic sute de oameni, arată ca după bombardamente. Şi este un real pericol pentru fiecare călător care vine sau pleacă cu trenul din această gară. Cu toate că cetățenii s-au plâns autorităților de nenumărate ori, nimeni nu a luat încă atitudine.

Așa arată în acest moment pasajul gării din Focșani, care face legătura între liniile de tren. Pereții și tavanul arată de parcă ar urma să se prăbușească, iar un simplu drum pe aici se poate transforma oricând într-o tragedie. Când plouă afară din pereți curge apa efectiv ca la robinet. Acum că s-a oprit ploaia, doar se scurge, aici sunt spații unde intră și mâna efectiv. Oamenii se tem să îl străbată și cred că este mai sigur să traverseze liniile de cale ferată.

Pasajul gării din Focșani aparține de CFR

"Uneori prefer să trec peste linii dacă nu sunt trenuri. Întunecat, periculos. Cel puțin acum e bine că funcționează becurile, dar uneori se întâmplă că nici ele nu prea sunt", spune o femeie. După semnalarea constantă a problemei, primarul din Focșani a trimis o scrisoare deschisă către Ministerul Transporturilor. "Vă adresez respectuos solicitarea de a dispune, în regim de urgență, efectuarea lucrărilor necesare pentru renovarea și reabilitarea pasajului pietonal din cadrul Gării Focșani, un gest firesc pentru călătorii față de care Compania Națională Căi Ferate are datoria să le asigure cele mai bune condiții de siguranță și confort", se arată în documentul trimis de edil.

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Pasajul gării din Focșani aparține de CFR. Am solicitat un punct de vedere companiei, iar în răspuns reprezentanții au transmis că "Sucursala Regională de Căi Ferate Galați va propune Primăriei Municipiului Focşani încheierea unui parteneriat pentru efectuarea unor lucrări de reparații şi întreținere a pasajului". Și gara se află într-un stadiu avansat de degradare. La cum arată gara, peroanele, pasajul, tot aici în jur, într-adevăr trebuie foarte mare atenție la îmbarcarea în vagoane. O expertiză tehnică a pasajului din Gara Focșani a fost realizată în cadrul unui studiu de fezabilitate pentru proiectul de modernizare a liniei de cale ferată Focșani–Roman.