LOTO 6/49 duminică 27 septembrie 2026. Numerele câștigătoare de azi

Duminică, 27 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 24 septembrie, Loteria Română a acordat peste 21.200 de câștiguri în valoare totală de peste 1,66 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 10,12 milioane de lei (peste 1,91 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,23 milioane de lei (peste 991.400 de euro).

Loto 6 din 49. Numerele câştigătoare de azi

Numere câştigătoare la Joker:

Numere câştigătoare la Noroc Plus:

Numere câştigătoare la Super Noroc:

Numere câştigătoare la Noroc:

Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:

Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:

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La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,91 milioane de lei (peste 1,49 milioane de euro). La categoria a II-a reportul este de peste 178.600 de lei și la categoria a III-a peste 51.900 de lei. La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 68.600 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,81 milioane de lei (peste 344.100 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 450.700 de lei (peste 85.400 de euro).

Rezultate Loto 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare