După aproape un an de la tragedia din Rahova, avem primele concluzii ale specialiștilor care lucrează cot la cot cu anchetatorii pentru a desluşi întregul tabloul al dezastrului care a ucis 4 oameni. Expertizele tehnice arată că atât firma de gaze, cât și cea de electricitate sunt de vină pentru distrugerea celor 54 de apartamente. Încet-încet au început şi lucrările de punere în siguranţă a blocului.

A trecut aproape un an de la deflagraţia care a zguduit cartierul Rahova. Aproape un an de la strigătele de ajutor ale celor prinşi printre dărâmături şi care ne-au cutremurat pe toţi cei care le-am auzit. Peste 40 de familii au rămas, într-o clipă, fără munca de-o viaţă, asta deşi au făcut tot ce le-a stat în putinţă să nu treacă prin aşa o nenorocire.

"De altfel, am şi sunat la un operator al Distrigaz. Eu am avut impresia că doamna mă lua şi la mişto când îi spuneam că vine miros de gaz din subsol", a declarat un locatar din blocul afectat de explozie.

Primele concluzii ale specialiștilor

După luni întregi de calcule şi cercetări, specialiştii le-au trimis procurorilor concluziile lor: timp de aproape 30 de ore au fost scurgeri de gaze in bloc. Iar cauza oficială a exploziei este un scurtcircuit, care a pornit de la cablurile electrice montate prea aproape de branşamentul de gaze.

Articolul continuă după reclamă

"Conducta de gaze a fost fisurată, nu a fost identificată, iar firele electrice, potrivit expertizei, au fost situate foarte aproape de această conductă, mai exact la 23 de centimetri. Aceste cabluri, instalate din 1980, noi suntem în 2026, eu cred ca trebuia sa existe o verificare periodica pentru situatia cablurilor respective", a declarat Beatrice Comăniceanu, avocat.

Practic, concluziile specialiştilor confirmă acuzaţiile pe care locatarii blocului le-au adus angajatilor de la reteaua de gaze si celor de la electricitate: Trebuiau să evacueze blocul, dar nu au făcut nimic. Aflăm acum, negru pe alb, că erorile care au făcut posibilă tragedia sunt opera celor care au montat conducta de gaze in bloc, în urmă cu aproape 50 de ani. Cei patru oameni care şi-au pierdut viaţa în urma deflagratiei puteau fi salvaţi, dacă sesizările locatarilor nu rămâneau fără răspuns.

Bogdan, unul dintre supravieţuitorii exploziei, este unul dintre locatarii care a alertat compania de gaze. "Altceva nu putea să fie, dacă se simţea cu o zi înainte miros de gaze şi mirosul acela venea din subsol. Dar...nu ştiu, cred că nu le-a păsat, că dacă le păsa...nu ne lăsau şi plecau. Controlau, închideau toate gazele de sub pământ şi nu se mai întâmpla ce s-a întâmplat".

Au fost montaţi stâlpii de susţinere în bloc

La aproape un an de la tragedie, ancheta continuă. Procurori, însoțiți de specialiști, au revenit la blocul din Rahova şi în urmă cu cateva zile, pentru cercetari suplimentare la fata locului. Nu e exclus, potrivit surselor judiciare, să vedem în curând că în anchetă sunt inculpaţi şi reprezentanţii companiei de gaze si cei de la electricitate.

Momentan sunt cercetaţi penal 4 angajaţi ai companiilor de gaze şi electricitate. Procurorii aşteaptă ultima expertiză importantă pentru investigaţie, cea criminalistică, realizată cu sprijinul celor de la INSEMEX, care va stabili exact cum s-a produs deflagraţia. Lucrările de punere în siguranţă a clădirii au început după o lungă luptă de convingere dusă de Primărie cu firmele de construcţii. Abia la a treia licitaţie, o companie şi-a asumat contractul. Peste 400 de stâlpi de susţinere au fost montaţi în bloc, urmând decopertarea clădirii.