Cine are această monedă s-ar putea îmbogăţi. Poate ajunge să valoreze zeci de mii de euro

Cine are această monedă veche uitată prin sertare sau într-o colecție de familie s-ar putea trezi cu o mică avere. A circulat doar 14 ani, iar astăzi, cele mai rare exemplare pot ajunge să valoreze zeci de mii de euro.

Moneda a fost introdusă în 1906, de principele Nikola al Muntenegrului, ca simbol al independenței și prestigiului țării. Numele monedei vine din termenul bizantin "hyperpyron", care înseamnă "strălucitor".

Deși Muntenegru era un stat mic, perperul a fost bătut la Monetăria Imperială din Viena și avea o valoare comparabilă cu coroana austro-ungară.

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Moneda a fost retrasă oficial din circulație în 1920, după formarea noului stat, dar exemplarele rămase au devenit obiecte căutate de colecționari, scrie Blic.

Printre cele mai valoroase sunt monedele de aur emise în 1910. În funcție de raritate și de starea de conservare, unele exemplare pot ajunge la zeci de mii de euro la licitațiile numismatice.