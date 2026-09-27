Ce poate merge prost la o nuntă? Ei bine, aproape tot ce nu-ţi doreşti după ce te aşezi la masă. La Palatul Brukenthal, din Sibiu, o petrecere organizată cu fast într-o sală de evenimente s-a transformat într-un coşmar pentru cei aproape 80 de invitaţi prezenţi la momentul special. Aproape jumătate dintre ei s-au confruntat brusc cu stări de greață și vărsături, simptome asemănătoare celor provocate de o toxiinfecție alimentară în masă. Planul roșu de intervenție a fost activat la scurt timp după ce autoritățile au fost alertate.​

Invitaţii au început să se simtă rău, la câteva ore după ce au început să mănânce. La Palatul Brukenthal a fost activat imediat Planul Roşu de intervenţie. Majoritatea dădeau semne de toxiinfecţie. Unii invitaţi au pus simptomele de greaţă în baza meniului servit la petrecere. "S-a dat aperitiv, după s-a dat un peşte, şi-acuma ciorba, dar la ciorbă, cred că nu e de la ciorbă", spune un invitat.

"Au fost evaluate medical, la faţa locului, un număr total de 30 de persoane, 29 de adulţi şi un minor. În urma evaluării medicale, au fost transportate la spital 20 de persoane, 19 adulţi şi un minor în vârstă de 16 ani", a declarat Raluca Marcu, ISU Sibiu. Când inspectorii au venit să verifice ce s-a pus pe masă, au găsit mai multe nereguli în bucătărie: probleme de igienă, alimente fără elemente de identificare şi spaţii de producţie şi depozitare neîntreţinute cum ar trebui. Activitatea a fost suspendată, iar administratorii au primit o amendă de 30.000 de lei.