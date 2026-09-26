Viteza prea mare, lipsa de experienţă la volan şi o fracţiune de secundă de neatenţie au ucis doi tineri pe o stradă din Petroşani. Maşina a scăpat de sub control, a lovit doi copaci, apoi a ricoşat într-un stâlp în jurul căruia s-a încolăcit, pur şi simplu. Cei doi tineri au murit pe loc. Pasagerul împlinise chiar ieri 20 de ani, iar şoferul avea permis de mai puţin de un an.

Accidentul a avut loc în jurul orei 4 şi 30 de minute. Şoferul autoturismului a pierdut, la un moment dat, controlul volanului şi a intrat violent într-un stâlp de electricitate. Impactul a fost atât de puternic încât urmele accidentului încă se pot vedea.

"Am auzit impactul, undeva pe la 4 jumate. Am ieşit din casă. Când am venit era plin de organe, poliţie, pompieri, ambulanţă şi SMURD. Am văzut când au scos victimele din maşină. Păcat că s-a întâmplat ce s-a întâmplat", spune un martor.

Au murit pe loc

19 ani avea băiatul aflat la volanul maşinii, şi mai puţin de un an de când obţinuse permisul de conducere. Pe locul din dreapta, prietenul său, împlinise ieri 20 de ani.

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"Ştiu că nu avea permisul de mult timp. Avea seme de începător. Îl cunoşteam pe cel din dreapta. Era un copil bun, băiat de treabă. Erau foarte tineri şi păcat de ei", spun oamenii.

Poliţiştii spun că şoferii ar trebui să adapteze viteza la vizibilitate şi să conducă mai încet pe timp de noapte.

"Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs această tragedie. Cel mai probabil, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condiţiile de drum". a declarat Bogdan Niţu, IPJ Hunedoara.

În primul an după dobândirea permisului, în afara localităţii, şoferii ar trebui să circule cu 20 de km pe oră sub viteza maximă legală. O propunere de lege aflată în Parlament vrea să le interzică începătorilor să conducă maşini puternice în primii doi ani de şoferie.