Se numesc agenţi AI şi, spre deosebire de un simplu chatbot, sunt capabili să rezolve sarcini complexe, aproape la fel ca un angajat adevărat: caută informaţii, dau telefoane, trimit mailuri, plasează comenzi şi chiar îşi pot organiza singuri activitatea. Sunt mai rapizi, nu obosesc şi nu se plâng de programul de muncă, aşa că din ce în ce mai multe companii din România îi angajează. E drept, nu cu un contract de muncă, ci cu un abonament lunar.

Ana rezolvă sarcina în timp record. Nu are birou, nu are pauză de cafea şi nu doarme. Pentru mulţi, este asistentul personal perfect.

"Un agent AI poate practic să facă aproape orice face un om în mediul digital: caută informaţii, face briefinguri, generează grafice şi comparaţii, trimite mailuri, răspunde pe WhatsApp, dă şi preia telefoane", spune fondatorul unei companii AI, Cristi Movilă.

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În ce domenii "lucrează" agenţii AI

Agenţii AI pot lucra cu succes şi în zona de vânzări, în departamentele de relaţii cu clienţii, în contabilitate, HR sau suport IT.

"Să ne imaginăm o companie cu 100 de angajaţi, versus una cu 10.000. Până anul trecut nu puteam concura pe acelaşi palier. Azi, dacă îmi digitalizez toate task-urile, cu un click pot activa 10.000, 100.000, un milion de agenţi virtuali", mai spune Cristi Movilă.

Termenul de "angajat digital" naşte deseori confuzii, mulţi oameni încă nu înţeleg diferenţa între un simplu chatbot şi un agent AI.

"Un agent AI citeşte e-mailuri, documente, caută în sistemul companiei, scrie, completează lucruri, pregăteşte documente, urmăreşte procese. O companie cu 10 oameni nu-şi permite un departament pentru fiecare funcţie şi cu AI poate face lucruri grozave", spune Matei Dumitrescu, fondator companie AI.

Oamenii rămân totuşi sceptici

România e încă la coadă în clasamentul european: doar cinci companii din 100 folosesc inteligenţa artificială. De aproape patru ori sub media Uniunii Europene.

"Am aplicat la joburi şi mi s-a dat mereu un mesaj care părea să fie tot un fel de interviu preliminar, cu un agent AI. Mi se pare destul de distopian. Cu timpul, lumea e înlocuită de AI la task-uri şi joburi mai simple, şi cu cât avansează AI-ul…", spun oamenii.

Legislaţia europeană cere ca utilizatorul să fie informat clar atunci când interacţionează cu un sistem de inteligenţă artificială, mai ales când acesta poate fi lesne confundat cu o persoană reală.