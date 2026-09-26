Deliciile toamnei se savurează în acest weekend în Bucovina. La Putna, turiștii au fost invitaţi să descopere frumuseţea satului bucovinean, cu preparatele sale tradiţionale şi obiceiurile zonei, păstrate din bătrâni. Pofticioşii au luat parte la un brunch cu preparate inedite, de la ciocolată cu hribi și ghebe cu maioneză până la trufe cu morcov și lapte copt.

Gogoşar umplut cu cărniţă, orez. E ceva! Şi aici sunt vestitele chiroşte. Nu ai cum să rămâi slab. <TAIE> E prea scurtă viaţa.

La poalele Rarăului, toamna a venit cu delicii culinare bucovinene. Turiştii au fost poftiţi în acest weekend la un brunch cu bunătăţi nemaivăzut. Unele le-aduc aminte de copilărie, altele sunt modern reinterpretate.

"Avem ghebe cu maioneză, chiftele cu ficat şi sos de iaurt, chiftele din varză călită, păstăi pane, salată din ardei copţi, un pate de ficat foarte bun", a declarat Alina Macovei, organizator eveniment.

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"Avem un desert inedit: ciocolată cu hribi, este aceasta. Extraordinară! Este una din vedetele noastre. Mai avem tot cu pandişpan de păstârnac, sau dulceaţă de gogonele, brownie cu cartofi", a declarat Ana Stan, consultant gastronomic.

Impresionați de tradițiile românești

"Avem o gamă variată de brânzeturi. Un caş maturat de Sadova 3 luni, o caciota cu spirulină şi busuioc şi o caciota cu piper", a declarat Oana Sava Bedrule, organizator eveniment.

Evenimentul a ajuns deja la cea de-a 10 ediţie, iar mulţi dintre participanţi revin an de an. Unii, tocmai din Italia.

"În fiecare an, primăvara şi toamna, vin ca să îmi aduc aminte de mâncărurile noastre tradiţioanle, obiceiurile care sunt culinare. Nu întotdeauna putem să pregătim mâncărurile astea. Mie imi place borşul de perişoare", spune un client.

În alt colţ de Bucovină, La Putna, oamenii s-au adunat dis de dimeneaţă la clacă. Aşa cum se făcea pe vremuri.

"Facem o clacă la muzeu. O clacă la care oamenii să vină să ajute şi să vadă un pic câtă muncă presupunea să strângi cultura şi să o aduci la stadiu de să o foloseşti în bucătărie sau la animale", a declarat Vlad Bîcu, organizator eveniment.

Pe lângă ateliere, oaspeţii au fost duşi şi în livadă, să-şi culeagă singuri mere, după bunul plac.

"Încercăm să păstrăm un pic tradiţia din trecut". "Îmi amintesc şi eu cum eram copil şi mă duceam la bunica la ajutor. Sunt momente deosebite, care azi le vedem dor pe telefon sau în cărţi", spun oamenii.

La clacă au luat parte şi doi turişti străini, fotografi în Olanda.

"Pentru tradiţiile locale am venit. E minunat, e autentic. Ne întoarcem la origini şi ne place". "Am participat şi am aflat multe lucruri, despre cum au fost făcute casele", spun turiștii.

După toată munca, oamenii au fost ospătaţi cu delicii bucovinene tradiţionale.