Momente de panică azi-noapte pentru sute de studenți români și străini cazați în cel mai mare campus studențesc din Cluj-Napoca. Un incendiu devastator a cuprins o cameră de cămin, fix înainte de începutul anului universitar. Din fericire, nu vorbim despre victime, pentru că este weekend, iar mulți dintre studenți sunt plecați. Altfel, situația s-ar fi transformat într-o tragedie. Chiar și așa, trei studenți au avut nevoie de oxigen, iar alții s-au evacuat înainte de sosirea pompierilor.

Era trecut de miezul nopții când flăcări uriașe s-au văzut în căminul 17 din complexul studențesc "Hașdeu". Alarmele de incendiu i-au alertat pe toți cei 200 de studenți care erau cazați în cămin. Mulți dintre ei dormeau la acea oră.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Concomitent cu efectuarea operațiunilor de stingere, pompierii au efectuat căutări în toate încăperile căminului unde au mai găsit 13 studenți pe care i-au evacuat", spune purtătorul de cuvânt ISU Cluj, Andrei Biriș.

Articolul continuă după reclamă

Trei studenți au avut nevoie de oxigen

Totuși, fumul gros care a cuprins în scurt timp întregul cămin. Trei dintre studenți au primit oxigen de la medicii de pe ambulanță.

"Alarmele au sunat și nu am știut ce să fac, nu știam dacă este o simulare. Nu știam ce să fac pentru că am ieșit din cameră și fumul era atât de negru și gros și nu puteam să respir"

"Stăm la etajul 8, am auzit... m-am trezit de la mirosul de fum și de la gălăgia pe hol. Strigau... când am ieșit pe hol deja era plin cu fum și am stat în cameră până am așteptat, până au venit pompierii în cameră și ne-au evacuat", povestesc studenții.

Flăcările au fost atât de mari încât puteau fi văzute de la mare distanță.

Împreună cu polițiștii, pompierii vor reveni astăzi la cămin pentru a continua cercetările pe timp de zi și pentru a afla cauza incendiului.