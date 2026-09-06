LOTO 6/49 duminică 6 septembrie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Duminica, 6 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 3 septembrie, Loteria Română a acordat peste 19.800 de câştiguri în valoare totală de peste 1,67 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,48 milioane de lei (peste 853.600 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,53 milioane de lei (peste 862.300 de euro).

Loto 6 din 49. Numerele câştigătoare de azi

Numere câştigătoare la Joker: 13, 18, 22, 1, 38 +14

Numere câştigătoare la Noroc Plus: 1, 0, 0, 8, 7, 3

Numere câştigătoare la Super Noroc: 9, 6, 1, 9, 4, 4

Numere câştigătoare la Noroc: 2, 9, 4, 1, 3, 8, 5

Numere câştigătoare la Loto 5 din 40: 19, 34, 17, 25, 3, 4

Numere câştigătoare la Loto 6 din 49: 30, 24, 17, 10, 12, 32

Articolul continuă după reclamă

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,73 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 633.500 de lei (peste 120.500 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 786.800 de lei (peste 149.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 969.900 de lei (peste 184.600 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 403.000 de lei (peste 76.700 de euro).

La tragerea Loto 5/40 s-au câștigat două premii de categoria a II-a în valoare de 76.692,75 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe bilete.loto.ro si pe AmParcat.ro

La tragerea Noroc s-a caștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 75.752,88 lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro

Rezultate Loto 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare