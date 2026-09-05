Meseria de nișă care ar putea prelua o parte din munca polițiștilor. O oră de muncă e plătită cu 100 de euro

Meseria de detectiv particular rămâne una de nișă în România. În Buzău, un singur candidat a obținut atestatul în ultimii doi ani, iar sindicaliștii din Poliție cred că astfel de profesioniști ar putea prelua, în anumite condiții, o parte dintre sarcinile care îi ocupă astăzi pe polițiști.

Pentru a dobândi calitatea de detectiv particular, între altele o persoană trebuie să fie absolvent de studii juridice și să promoveze examenul de atestare a calității de detectiv particular, precizează Agerpres.

În ultimii doi ani, la nivelul județului Buzău un singur candidat a promovat concursul organizat de către Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Buzău.

Un singur detectiv particular atestat în ultimii doi ani în Buzău

"IPJ Buzău desfășoară, conform legii, activități de atestare a detectivilor particulari, atestare ce se obține ca urmare a susținerii unui examen. În ultimii doi ani, la nivelul IPJ Buzău, a fost eliberat un singur atestat de detectiv particular. Nu au fost cazuri în care, persoanele atestate ca detectivi particulari ca urmare a susținerii examenului în cadrul IPJ Buzău, să încalce prevederile legale și nici nu au fost instrumentate cazuri la care să participe detectivii particulari", a transmis, pentru sursa citată, IPJ Buzău.

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Singura persoană care a dobândit în ultima perioadă atestatul pentru a deveni detectiv particular a lucrat anterior în structurile Poliției Române. Deși încă nu a profesat până la acest moment în noua meserie, absolventul examenului organizat de IPJ Buzău consideră că pasul făcut reprezintă o continuare a carierei sale anterioare.

După 31 de ani în Poliție, Valentin Toma a devenit detectiv particular

"Am văzut-o ca o continuare a activității mele din Poliția Română, în privat. Am lucrat vreo 31 de ani la Poliție, din care marea majoritate a timpului la Investigații Criminale. Mi s-a părut ceva normal, am susținut examenul, sunt absolvent de Drept și nu ar fi trebuit să am probleme la câteva întrebări despre legislație. Mi-ar face plăcere să lucrez, spun eu că aș avea și abilitățile necesare, deocamdată nu a apărut oportunitatea să profesez. Din discuțiile pe care le-am purtat cu prieteni care au atestate, în orașele mari, meseria este relativ căutată. Știți, mentalitatea noastră, detectivii particulari sunt cei mai buni oameni care pot obține probe în procesele astea de divorț, infidelitate. Marea majoritate a oamenilor așa privește detectivii în particular, dar ei pot fi folosiți, dacă apelezi la un detectiv bun, în mai multe domenii, începând de la a verifica partenerii în societățile comerciale, în domeniul economic, până la a găsi un fir în dispariția unei persoane, în căutarea unor rude îndepărtate, care au rupt relația cu familia. Sunt multe domenii unde un detectiv bun ar putea să-și facă treaba", a declarat fostul polițist Valentin Toma, acum detectiv particular atestat.

Ce are voie și ce nu are voie să facă un detectiv particular

Potrivit prevederilor legale, unui detectiv particular îi este interzisă efectuarea de investigații cu privire la cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare sau să desfășoare activități specifice unor instituții cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.

"Sunt incompatibilități care interzic anumite acțiuni și activități pe care un detective le poate desfășura și unde acesta nu mai poate desfășura activități. În momentul în care, în urma investigațiilor, rezultă fapte cu aspect penal, este obligat prin lege să aducă la cunoștință organelor de poliție. Activitatea ta de investigații se oprește și se aduce la cunoștință organelor competente. Este imposibil să faci pe polițistul. Nu ai calitate de organ de cercetare penală, în momentul în care discutăm despre fapte penale, singura instituție abilitată din țara asta este Poliția, care sub supraveghere și coordonarea procurorului efectuează cercetarea. Limitele profesiei sunt stabilite de lege. În momentul de față ea pare a fi o meserie mai de nișă, dar datorită evoluției societății, eu îi văd în viitor. În activitatea lor, detectivii pot desfășura legal investigații și la anumite instituții ale statului, pot cere date de la instituțiile statului, de la primării, la starea civilă, legal, în baza unei adrese scrise, spre exemplu pentru o familie care cere lămuriri, verificări, privind o rudă îndepărtată. Aceste aspectele ar putea fi eliminate din competența organelor statului", a mai precizat singurul detectiv particular atestat în ultimii doi ani la nivelul județului Buzău.

Polițiștii cred că detectivii ar putea prelua o parte din activitatea lor

Reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC)-Buzău sunt de părere că un detectiv particular ar putea prelua o parte din activitățile unui polițist, dacă legea ar fi modificată, astfel încât cel din urmă să fie degrevat de unele dintre responsabilități.

"La un moment dat am avut și eu o ofertă, dar datorită faptului că am rămas lider de sindicat, am rămas președinte la sindicat. În general sunt foști polițiști care au lucrat la Investigații Criminale. Sunt oameni pe care te poți baza. Ar putea degreva o parte din munca polițistului, dar legea nu permite să-i influențeze sau să îi ajute. Dacă am putea să le dăm anumite activități care nu ar trebui să-i ocupe polițistului timp. Sunt oameni care își permit. Eu spun că jumătate din activitățile, lucrările care le primește polițistul de proximitate sau lucrătorul de la post sunt cam la limită de această competență. O rudă pierdută, o informație pe cineva dorește să o afle. Este o meserie solicitată, de cele mai multe ori soțul, soția doresc să afle diferite lucruri unul despre altul, dar sunt și lucruri foarte serioase în care sunt implicați", a declarat președintele SNPPC-Buzău, Vasile Bița.

Ce tip de investigații pot face legal detectivii particulari

Detectivii particulari își pot exercita profesia în cadrul unor societăți sau cabinete individuale de detectivi particulari, în baza licenței eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române.

Conform legii, sunt obligați să păstreze secretul profesional, în contextul unor investigații care pot urmări conduita și moralitatea publică a unei persoane, date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potențială parteneră într-o afacere, persoanele dispărute de la domiciliu, anumite bunuri sau pot ajuta la asigurarea protecției împotriva scurgerii unor informații din sfera vieții private sau a activității operatorilor economici care doresc să păstreze confidențialitatea acestora.

Cât costă serviciile unui detectiv particular

Tarifele diferă în funcție de tipul și complexitatea investigației, dar și de timpul necesar pentru rezolvarea cazului. Potrivit prețurilor orientative publicate de agenția CSA Detective, o oră de filaj costă între 10 și 20 de euro pentru fiecare detectiv, în timp ce investigațiile pentru găsirea persoanelor dispărute pot ajunge la 300-500 de euro pe zi. Culegerea de informații poate costa între 100 și 3.000 de euro pe zi, în funcție de complexitate, iar verificarea unui CV este tarifată la aproximativ 400 de euro de persoană. Agenția precizează că sumele sunt orientative, iar prețul final este stabilit împreună cu clientul, în funcție de particularitățile fiecărui caz.