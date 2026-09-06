Incendiu puternic la un târg auto din Suceava. Flăcările au cuprins materialele combustibile din zonă

Un incendiu a izbucnit ieri, 5 septembrie în parcul târgului auto din localitatea Cumpărătura, judeţul Suceava, unde erau depozitate mai multe materiale combustibile.

Flăcările au cuprins paleți din lemn, anvelope, mase plastice, hârtie, carton și alte materiale inflamabile.

La fața locului au intervenit pompierii militari cu două autospeciale de stingere. Incendiul a fost localizat, iar echipajele au acționat pentru lichidarea ultimelor focare.

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În urma incendiului, au ars cantități importante de materiale combustibile. De asemenea, două semiremorci auto, precum și materialele din lemn și plastic depozitate în acestea, au fost degradate.

Potrivit pompierilor, incendiul ar fi izbucnit de la un foc făcut în aer liber. Din cauza vântului puternic, flăcările s-ar fi extins la materialele combustibile aflate în apropiere.