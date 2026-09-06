Industria de milioane de euro care schimbă regulile. Angajaţii pleacă din firme pentru salarii de 6 cifre

O industrie care a schimbat radical lumea în ultimii ani trece acum, la rândul ei, printr-o transformare profundă. Companiile caută tot mai mult un nou tip de specialist, capabil să ducă tehnologia direct în teren și să o transforme în soluții concrete pentru clienți. Şi oferă, în acelaşi timp, salarii imense pentru cei dispuşi să îşi schimbe abordarea profesională.

Inginerii IT detaşaţi la clienţi au devenit tot mai căutați în industria tech. Rolul lor este diferit de cel al unui inginer software tradițional: lucrează direct cu firmele-client pentru a configura instrumente de inteligență artificială, a integra diferite sisteme software și a găsi soluții pentru probleme complexe de business, scrie Fortune.

Numărul anunțurilor de angajare pentru astfel de poziții a crescut cu peste 1.000% între ianuarie și august 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Lightcast. Față de 2023, creșterea depășește 4.600%.

Ritmul este cu mult peste cel înregistrat pe piața locurilor de muncă din industria tech în ansamblu, unde numărul anunțurilor a crescut cu 13% față de anul precedent. Creșteri similare au fost observate și pe LinkedIn și Indeed, potrivit The New York Times.

Articolul continuă după reclamă

De ce au devenit atât de căutați acești ingineri

Modelul nu este unul complet nou. Palantir folosește de mult timp acest sistem, în care angajații cu pregătire tehnică lucrează îndeaproape cu clienții pentru a construi și implementa soluții software direct acolo unde acestea urmează să fie utilizate.

Odată cu dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale, tot mai multe companii încearcă însă să transforme modelele AI în instrumente care să poată fi folosite efectiv în activitatea lor. Iar aici apar cele mai mari dificultăți: sistemele trebuie conectate la datele interne ale firmelor, la infrastructura deja existentă și la fluxurile specifice de lucru.

"Companiile apelează tot mai mult la modele AI puternice, dar întâmpină dificultăți atunci când încearcă să le transforme în ceva care chiar funcționează în interiorul afacerii lor. Conectarea acestora la date proprietare, la sistemele existente și la fluxurile de lucru specifice poate fi un obstacol important. Inginerii forward-deployed pot ajuta la eliminarea acestui decalaj", a declarat pentru Fortune Paul Farnsworth, președintele platformei de cariere în tehnologie Dice.

Salarii de peste 162.000 de euro, iar unele oferte ajung la 344.000

Cererea ridicată vine și cu salarii pe măsură. Potrivit datelor Lightcast furnizate de Farnsworth, salariul median menționat în anunțurile pentru inginerii "forward-deployed" depășește echivalentul a aproximativ 162.000 de euro, față de circa 125.000 de euro pentru inginerii software tradiționali.

La unele dintre marile companii din domeniul tehnologiei, remunerațiile pot fi mult mai mari. Anthropic, de exemplu, oferă pentru anumite poziții de acest tip pachete care pot ajunge la echivalentul a aproximativ 344.000 de euro.

Modelul Palantir, preluat de tot mai multe companii din Silicon Valley

Palantir are în prezent aproximativ 48 de posturi "forward-deployed" disponibile, majoritatea în dezvoltarea software. Candidații pot aplica inclusiv pentru poziții dedicate unor clienți precum Intel, NATO sau guvernul Norvegiei.

Compania descrie rolul drept unul care combină munca unui inginer cu responsabilitățile pe care le-ar avea directorul tehnic al unui startup.

"Ca FDSE, responsabilitățile tale seamănă cu cele ale unui CTO de startup: vei lucra în echipe mici, cu supraveghere minimă, și vei fi responsabil de implementarea de la un capăt la altul a unor proiecte cu miză ridicată", se arată într-un anunț de angajare publicat de Palantir.

"Într-o singură zi poți discuta despre arhitectură cu alți ingineri, poți lucra cu volume uriașe de date, poți programa o aplicație web personalizată, poți discuta cu directorii companiilor-client sau poți stabili strategia echipei tale", precizează compania.

Această abordare a devenit o parte esențială a modelului de afaceri al Palantir, iar compania susține că tocmai lucrul direct cu beneficiarii tehnologiei a ajutat-o să concureze cu firme mult mai mari și cu resurse mai importante.

"Am angajat cei mai buni ingineri software din lume, i-am scos din confortul unui birou din Palo Alto și i-am trimis în locații îndepărtate, unde și-au petrecut zilele lucrând pentru operatori extrem de competenți, dar fără pregătire tehnică", a scris luna trecută Meline von Brentano, șefa strategiei de transformare digitală de la Palantir.

"În acest proces, am învins companii cu resurse mult mai mari în cursa pentru cei mai buni oameni", a adăugat aceasta.

Palantir a ajuns la o capitalizare de peste 344 de miliarde de euro

Modelul s-a dovedit profitabil pentru companie. Capitalizarea bursieră a Palantir depășește echivalentul a 344 de miliarde de euro, iar în cele mai recente rezultate financiare trimestriale compania a raportat o creștere a veniturilor de 93% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Veniturile au ajuns astfel la echivalentul a aproximativ 1,67 miliarde de euro.

Succesul companiei a făcut ca tot mai mulți rivali din industria tehnologică să adopte aceeași strategie.

Microsoft, Meta, Google, OpenAI și Anthropic au în prezent posturi disponibile pentru ingineri "forward-deployed". Modelul a fost preluat și de alte companii, de la giganți precum Nvidia până la startup-uri evaluate la peste un miliard de dolari, precum Scale AI.

În unele cazuri, conceptul a fost extins și dincolo de inginerie, fiind folosit inclusiv pentru poziții din managementul de produs și arhitectura tehnologică.

Ce trebuie să știe candidații care vor un astfel de job

Un post de inginer "forward-deployed" presupune însă mult mai mult decât cunoștințe de programare. Candidații trebuie să combine pregătirea tehnică în domenii precum programarea, machine learning, inteligența artificială generativă și infrastructura IT cu abilități de consultanță, comunicare și leadership.

Paul Farnsworth spune că cei care vor să obțină un asemenea post trebuie să stăpânească mai întâi tehnologiile moderne de bază, apoi să-și dezvolte cunoștințele despre API-uri, fluxuri de date, infrastructură cloud și modul în care sistemele de inteligență artificială pot fi introduse în producție în condiții de siguranță și fiabilitate.

La fel de importante sunt însă capacitatea de a rezolva probleme, comunicarea și înțelegerea nevoilor unei afaceri.

"Să știi doar cum să folosești cel mai nou model sau instrument AI nu mai este suficient. Ceea ce face cu adevărat diferența este capacitatea de a lega aceste cunoștințe tehnice de o problemă de business", a explicat Farnsworth.

"Poți să intri într-o situație ambiguă, să înțelegi cum funcționează în realitate un flux de lucru, să comunici atât cu oameni tehnici, cât și cu cei fără pregătire tehnică și să construiești ceva care produce un rezultat măsurabil?", a adăugat el.

Experiența practică în folosirea AI poate face diferența

Specialiștii care lucrează deja în industria tech își pot dezvolta aceste competențe chiar la actualul loc de muncă, spune Farnsworth. Important este să caute situații în care inteligența artificială poate fi introdusă în procese reale și să poată demonstra ulterior efectele concrete ale implementării.

"I-aș încuraja și pe profesioniștii din tehnologie să caute în rolurile lor actuale oportunități de a implementa AI în fluxuri reale de lucru și să documenteze impactul - fie că vorbim despre venituri generate, timp economisit, reducerea erorilor sau îmbunătățirea unui proces", a spus Farnsworth.

"Concentrarea asupra acestor lucruri îi va ajuta pe cei care își doresc poziții forward-deployed să fie competitivi și să obțină postul", a adăugat el.