Cum a fost păcălită o femeie din Alba să transfere 70.000 de lei unor falși reprezentanți ai BNR și Poliţiei

O femeie de 36 de ani din judeţul Alba a fost păcălită de către infractori, pentru a le transfera aproape 70.000 de lei, toate economiile sale. Făptaşii s-au prezentat telefonic drept reprezentanţi ai Poliţiei şi BNR, iar pentru a îi câştiga încrederea, i-au transmis legitimaţii falsificate. Poliţiştii au blocat tranzacția, după ce femeia a sunat autorităţile, realizând că a fost înşelată.

"O femeie, în vârstă de 36 de ani, din oraşul Cugir, a fost contactată telefonic de către persoane necunoscute care s-au prezentat drept reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României şi poliţişti din cadrul Poliţiei Române. Pentru a-i câştiga încrederea, aceştia i-au transmis fotografii ale unor documente de legitimare, precum şi alte documente create cu ajutorul inteligenţei artificiale. Astfel, persoana vătămată a fost determinată să îşi transfere economiile din contul curent într-un cont bancar indicat de cei care au contactat-o", informează, duminică, oficialii Poliţiei Judeţene Alba.

Femeia a apelat la poliţie după ce şi-a dat seama de înşelăciune

Potrivit acestora, femeia a transferat în contul infractorilor 68989 lei, însă la scurt timp şi-a dat seama că a fost victima unei înşelăciuni şi a sesizat Poliţia Oraşului Cugir.

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"Agentul principal de poliţie Bota Cătălin Mihai, din cadrul Compartimentului de Investigaţii Criminale, a desfăşurat cu operativitate activităţile specifice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, reuşind să blocheze suma transferată", precizează sursa citată, subliniind că banii au fost restituiţi femeii.

Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, în vederea identificării autorilor.

Poliţiştii transmit oamenilor că nu trebuie să se lase convinşi de o fotografie a unei legitimaţii sau a unui document, întrucât acestea pot fi falsificate sau generate cu ajutorul inteligenţei artificiale. Aceştia reamintesc că poliţiştii, medicii, reprezentanţii BNR, reprezentanţii ANAF sau reprezentanţii altor instituţii nu sună niciodată pentru a cere transferuri bancare sau date personale.