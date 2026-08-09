Pericolul pentru Reactorul 2 de la Cernavodă nu a trecut, avertizează Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Barjele scufundate în Dunăre s-ar putea disloca, iar debitul de apă către centrala nucleară ar putea scădea din nou.

Oficial din Ministerul Transporturilor: Pericolul de la Cernavodă nu a trecut. Curenţii pot mişca barjele - Facebook / Irinel Ionel Scriosteanu

Potrivit lui Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, o astfel de situație ar putea diminua sau chiar anula redirecționarea debitului suplimentar către Cernavodă.

"Dar pericolul nu a trecut. curenții Dunării sunt puternici și pot fi foarte imprevizibili. În orice moment, barjele pot fi dislocate din poziția actuală și se poate diminua (sau chiar anula) redirecționarea debitului suplimentar spre Cernavodă", a scris pe Facebook secretarul de stat.

Intervenția din zona Bala continuă pentru a preveni acest scenariu, iar oficialul a anunțat că va reveni în cursul zilei de luni cu detalii despre activitățile în desfășurare.

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"A fost una dintre cele mai solicitante și dificile săptămâni de când sunt secretar de stat. Coordonarea intervenției de la Bala a fost o provocare majoră și mă bucur că am putut să o îndeplinesc până în acest moment", a transmis secretarul de stat.

Secretarul de stat susține că cei 8 centimetri "câștigați" în nivelul Dunării înseamnă că spre Cernavodă au fost redirecționați aproximativ 50 de metri cubi de apă pe secundă.

"Practic, am reușit să inversăm trendul de scădere cu unul de ușoară creștere", a scris pe Facebook Scrioșteanu.

Conducerea centralei de la Cernavodă a confirmat că Unitatea 2 funcționează în prezent în parametri nominali și că, pe baza prognozei hidrologice actuale, noul nivel permite continuarea funcționării pentru cel puțin nouă zile.

Intervenția a presupus redistribuirea temporară a debitului Dunării în zona bifurcației Bala–Dunărea Veche, astfel încât o cantitate mai mare de apă să ajungă către sectorul care alimentează centrala nucleară. Guvernul a alocat 7 milioane de lei din Fondul de Rezervă pentru operațiune.

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Miza este una majoră pentru sistemul energetic. Unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în 28 iulie, după ce nivelul Dunării a coborât la valori fără precedent generate de seceta severă.

O eventuală oprire și a Unității 2 ar elimina într-un moment dificil aproximativ 10% din energia electrică necesară consumului național, potrivit Guvernului.