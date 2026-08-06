LOTO 6/49 joi 6 august 2026. Numerele câştigătoare de azi

Joi, 6 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 2 august, Loteria Română a acordat peste 24.300 de câştiguri în valoare totală de peste 2,44 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 49 milioane de lei (peste 9,34 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,79 milioane de lei (peste 722.300 de euro).

Rezultate Loto 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 6 august

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:

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La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,22 milioane de lei (peste 614.500 de euro), iar la categoriile a II-a şi a III-a reportul este de peste 91.200 de lei pentru fiecare dintre aceste două categorii. La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 561.200 de lei (peste 106.900 de euro).

La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 80.400 de lei. La Super Noroc se înregistrează la un report cumulat în valoare de peste 355.800 de lei (peste 67.800 de euro).

Rezultate Loto 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare