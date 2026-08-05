Momente dramatice în Clisura Dunării. Doi tineri, de 15 şi 23 de ani, au căzut în apele fluviului după ce skijetul cu care se plimbau s-a răsturnat. Doar unul a fost recuperat în viaţă, şi asta pentru că adolescentul purta vestă de salvare. Tânărul care conducea ambarcaţiunea nu avea permis şi nu purta nici vestă. Zeci de pompieri, scafandri şi voluntari îl caută cu drone şi sonare, dar de 24 de ore este de negăsit.

Dubova, Clisura Dunării. Era deja întuneric când Ionuţ a luat skijet-ul pensiunii la care lucra ca să se plimbe cu băiatul de 15 ani, cazat acolo împreună cu sora sa. Tânărul de 23 de ani nu avea însă permis. Martorii spun că, ambarcaţiunea circula cu viteză când s-a lovit violent de o geamandură. Impactul a fost atât de puternic încât cei doi au fost aruncați în apă.

"S-a auzit o lovitură. Au strigat "ajutor, ajutor! Se îneacă". "S-a auzit o bubuitură puternică, a strigat una din persoane, după aceea cea de-a doua. Mergeau foarte repede şi fiind noapte, nu s-au asigurat şi au dat în balizaj. S-a auzit exact cum ar fi două maşini", spun oamenii.

Filmul tragediei de pe Clisura Dunării

Articolul continuă după reclamă

Norocul adolescentului a fost că purta vestă de salvare. Un bărbat l-a auzit strigând după ajutor şi a reuşit să îl scoată la timp din apă. Tânărul de 23 de ani nu avea însă echipament şi a fost tras de curenţi.

"Au căutat aseară, au pus lumini, a venit drona, cu sonar, din păcate nu a fost găsit. Dacă avea vestă, avea şanse, dar nu pot să înţeleg cum au putut să plece fără vestă", spun oamenii.

Militari din două judeţe încearcă să îl găsească pe tânăr. Au adus o dronă cu termoviziune şi un sonar dar în zadar. În plus, vremea le creează probleme

"Noaptea trecută, s-au deplasat la faţa locului în sprijin şi scafandri din cadrul ISU Dolj, care împreună cu scafandri ISU Mehedinţi au luat decizia de a nu interveni din cauza condiţiilor nefavorabile", a declarat Daniela Înţeleptu - purtător de cuvânt ISU Mehedinți.

Anchetatorii suspectează că tânărul de 22 de ani ar fi luat fără permisiune cheile skijetului. Ambarcațiunea aparține proprietarului pensiunii la care acesta lucra.

"Tânărul de 23 de ani nu poseda permis pentru această categorie de ambarcaţiune. Circulaţia unei astfel de ambarcaţiuni pe timp de noapte este permisă cu respectarea normelor în vigoare", a declarat Ermina Becheanu - purtător de cuvânt IPJ Mehedinți.

Doar că nu toată lumea le respectă. Nu este prima dată când tinerii ignoră pericolul pentru o distracţie pe apă. În 2024, un tânăr fotbalist de 19 ani a murit după ce a căzut, tot de pe un skijet, condus de un prieten, pe râul Olt. Niciunul nu purta vestă de salvare, iar Flavius nu ştia nici să înoate.

Iar acum 3 ani, pe Lacul Snagov de lângă Capitală, o tânără de 27 de ani şi-a pierdut viaţa, în urma unei curse periculoase cu skijetul, la o petrecere a unui club nautic.

Un skijet poate atinge 80 de kilometri pe oră, iar la o astfel de vitează, impactul cu apa sau cu un obstacol poate fi la fel de violent ca unul pe asfalt.