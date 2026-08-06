Operaţiunea de scufundare a barjelor în Dunăre, reluată astăzi după două amânări

Misiunea de scufundare a celor patru barje în Dunăre va fi reluată astăzi, după ce operațiunea programată inițial miercuri, la ora 10:00, și amânată ulterior pentru ora 14:00 a fost blocată de curenții puternici și de birocrație. Estimările hidrologilor sunt şi ele date peste cap. Ne despart doar câteva ore de un nou minim istoric al debitului Dunării la intrarea în țară: 1400 de metri cubi pe secundă.

Autoritățile au bătut pasul pe loc. Misiunea de scufundare a barjelor a fost amânată de două ori: de la 10:00 la ora 14:00, iar de la ora 14:00... astăzi. La malul Dunării, incertitudinea a devenit regulă. Ieri, în jurul orei 15, muncitorii se chinuiau să încarce cea de-a patra barjă, nu au avut piatră suficientă în urma detonării de luni, aşa că au spart roca la suprafaţă cu ajutorul excavatoarelor.

Misiune eșuată pe Dunăre

Planul era cunoscut încă din weekend. Și la fel de clar era că e nevoie de cantități mari de piatră. Ieri însă, ultima navă era încărcată inclusiv cu pământ. O arată clar imaginile din dronă. Pământ care va fi spălat imediat după scufundare. Iar problemele nu se opresc aici: curenții sunt foarte puternici, iar fiecare manevră e la risc. Scafandrii ar fi coborât la mare adâncime pentru un alt set de măsurători.

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"Căpitanul împingătorului şi ceilalţi operator vor face totul pentru siguranţa oamenilor. Dacă simţim că există un minim risc, atunci operaţiunea se va anula. Pentru a nu risca nimic, am preferat stabilitate. Acestea să fie ancorate atât în mal, cât şi în ancore", a declarat Sorin Rîndaşu, director adjunct Apele Române.

Surse Observator spun că întârzierile au avut legătură și cu probleme birocratice. Administrația Fluvială a Dunării de Jos nu ar fi vrut să semneze pentru ancorarea barjelor de copaci, o soluție propusă de Apele Române. În plus, există și o problemă juridică: navele ar fi putut fi cumpărate legal doar dacă erau noi, însă cele folosite pe brațul Bala sunt vechi și uzate. Iar înțelegerea dintre instituții ar fi fost făcută doar verbal, fără un contract semnat.

Reporter: Ce bani în plus v-ar trebui?

Ionel Irinel Scrioşteanu, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor: Vom calcula şi vom vedea în funcţie de intervenţiile care vor fi necesare. Este o cursă contracronometru.

Primele două barje trebuie ancorate de mal, ca să nu fie duse de curenți. Celelalte două trebuie lipite la centimetru, fără breșe. Împreună, ar urma să blocheze aproape jumătate din brațul Bala. Un plan complicat, pus însă în practică fără pic de transparență.

"Poate să fie (n.r. - măsura) completată şi cu alte elemente. Vagoane, autobuze aruncate în aval de aceste şlepuri, care să constituie şi recif artifical, în amonte sau aval, în jurul acestora", a explicat Adrian Bîlbă, doctor în științe.

Când ar putea fi oprită Centrala de la Cernavodă

Fără aceste măsuri, Reactorul 2 ar fi fost oprit încă de ieri. Detonarea stâncii Pârjoaia a cumpărat doar câteva zile. Atât. Săptămâna viitoare, cel mai probabil, Centrala Nucleară de la Cernavodă va fi oprită din cauza secetei. Asta înseamnă minus 10% din producția de energie a României.