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Momentul în care motociclistul din Cluj lovește în plin camionul care-i taie calea. Impactul îi e fatal

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 06.08.2026, 08:34 | Modificat la 06.08.2026, 08:52

Tragedia din weekend în care un motociclist a murit în judeţul Cluj a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile sunt şocante.

În filmare se observă cum motociclistul circulă pe drumul cu prioritate, cel mai probabil cu viteză.

Autocamionul virează la stânga pe o stradă, crezând că are timp. În fracţiune de secundă, vehiculul pe două roţi se izbeşte cu putere de colţul dreapta spate al vehicului.

Impactul este devastator! Victima rămâne întinsă pe carosabil, iar şoferul se dă jos pentru a vedea în ce stare se află aceasta.

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Nu apucă să ajungă la bărbat pentru că imediat izbucneşte incendiul, iar în ciuda faptului că motociclistul este scos din foc, nu mai are nicio şansă. Medicii nu au mai reuşit să-l readucă la viaţă.

Redactia Observator
Redactia Observator
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