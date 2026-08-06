Bucureştiul a început să facă economie şi a redus iluminatul şi funcționarea ecranelor publicitare. În acest demers se alătură şi Braşovul, dar şi Oradea. În plus, în oraşul de pe Criş sunt pornite capacități suplimentare de producție pentru a sprijini rețeaua națională.

Piața Victoriei din Capitală pe timp de noapte - Profimedia

Măsurile de economisire a energiei au început să apară şi în Capitală. Pe parcursul întregii acestei luni va fi redus iluminatul decorativ și cel din interior după terminarea programului de lucru din instituţii, va fi folosit mai puțin aerul condiționat, iar ecranele digitale și luminile panourilor publicitare vor fi oprite între orele 20:00 și 23:00.

În București, iluminatul public, cu lămpi LED, funcţionează la o intensitate de 70%. Municipalitatea consideră că această soluție e mai ușor de implementat decât modificarea orei de aprindere.

Măsuri s-au luat și la marile instituții. Guvernul şi Primăria București au respectat directiva, iar iluminatul ornamental va rămâne toată noaptea oprit.

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De altfel, încărcarea mașinilor electrice în intervalul critic și pe timp de noapte nu va mai fi disponibilă.

La Brașov, după apus, iluminatul public este oprit timp de 30 de minute și încă 30 de minute înainte de răsărit. Şi nu sunt singurele măsuri care vor fi luate la nivelul oraşului.

"O să am o discuţie cu operatorul de transport din Braşov să vedem cum corelăm în program ce înseamnă încărcarea mijloacelor de transport electrice", a declarat George Scripcaru, primarul Braşovului.

Economisirea energiei prin iluminatul stradal este deja o practică. Lămpile cu LED sunt controlate printr-un sistem inteligent, iar intensitatea luminii este redusă după ora 22:00 și încă o dată după miezul nopții.

"Prin sistemul de telegestiune, facem reducerea consumului de energie prin nişte paşi de dimming. După ce sistemul se porneşte, iar energizarea sistemului de iluminat este declanșată de mişcarea soarelui, de poziţia soarelui pe cer în fiecare zi urmat de paşii de dimming", a explicat George Zaharia, director de trafic.

Trecerile de pietoni sunt singurele locuri în care noaptea nu se face economie la curent în municipiul Braşov. Intensitatea luminii rămâne aici în permanenţă la 100%, chiar şi în orele în care pe străzi sau pe trotuare intensitatea este redusă la jumătate.

"Sunt zone care ar ajuta să fie mai luminate. Dacă mergem la străzi secundare sau străzi mai mici sau cartiere de la periferie, atunci nu e", a spus o localnică.

La Oradea, în schimb, criza energetică națională a pornit şi al treilea motor al noii unități de cogenerare.

"Este o solicitare de la Transelectrica de a porni cât mai multe capacităţi pentru vârful de seară. Pentru vârful de seară pornim de la ora 18:00 până la ora 23:00 la capacitate maximă posibilă. Reuşim ca pe vârful de seară să vindem peste 50 MW electrici pe oră. Al treilea motor funcţionează între orele 20:00 şi 23:00. Celelalte motoare funcţionează între 18:00 şi 23:00", a precizat Daniel Francisc, inginer-șef Termoficare Oradea.

Astfel, Oradea livrează zilnic 18 MWh în rețeaua națională, iar reducerea iluminatului public economisește peste 3 MWh de energie pe zi.