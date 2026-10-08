Suporterii Stelei s-au încăierat cu galeria de la Poli Timișoara, în centrul orașului Sibiu. Jandarmii au tras cu gaze lacrimogene ca să-i potolească și i-au luat pe sus pe scandalagii.

Cele două echipe erau în cele două piețe importante din Sibiu, Piața Mare și Piața Mică, așa știau și autoritățile. Și nu ar fi trebuit să aibă loc acest conflict, însă, într-un moment, cele două galerii au reușit să ajungă una lângă cealaltă.

Acolo a pornit și conflictul. Au fost aruncate sticle, au fost aruncate pietre, a fost vandalizat mobilierul stradal. Jandarmii au încercat să separe cele două galerii, însă au avut nevoie de întăriri.

Tensiunile i-au afectat inclusiv pe localnici. Asta pentru că mai mulți sibieni au scris pe rețelele sociale că nu este normal să se întâmple asta în centrul orașului, la ora prânzului, acolo unde erau foarte mulți trecători și, atenție, foarte mulți elevi minori, pentru că abia ieșiseră de la școală.

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Până la acest moment, jandarmii au aplicat nouă amenzi contravenționale și au făcut trei sesizări penale, însă acest număr ar putea să crească în orele următoare. Asta pentru că autoritățile continuă să-i identifice pe făptași.