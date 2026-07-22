Scene incredibile într-o comună din Dâmboviţa, unde un mire a fost bătut chiar la propria nuntă. Acuzaţiile grave merg însă către şeful de post la care victimele au vrut să depună plângere. Acesta ar fi fost beat în sediul poliţiei, spun oamenii, iar când au sunat la 112 să-l reclame, a chemat interlopii să-l salveze. Inspectoratul de Poliţie Judeţean a demarat anchete în acest sens, dar datele oficiale arată că şeful de post era în timpul lui liber.

Mirele: Să mă calce! Să vină aici imediat poliţia! Băi! Stai la loc! Băga-mi-aș **** !

Soţia: Mi-a bătut bărbatul! De ce nu vine o dată?

Martor: Băi, gata, staţi cuminţi!

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Scandalul ar fi început la nuntă, alimentat, evident, cu mult alcool şi de un conflict mai vechi. Iar scenele violente au fost filmate chiar de invitaţi.

"Nu pleacă nimeni...Bă, dă-te din faţa mea. Să moară mama, de nu mă calci! Băi, pleacă de aici!", striga mirele.

Bătut bine şi cu dovezi filmate, mirele a mers împreună cu socrul său la poliţie să depună plângere împotriva agresorilor.

Imediat după conflict au venit la poliţie, când l-ar fi găsit băut pe şeful de post, au sunat la 112. Şi şeful de post a chemat ajutoare, dar nu poliţişti, ci interlopi.

"Deci socră-miu când a văzut că e sticla de vodcă pe masă a zis stai aşa... A sunat la 112 şi apoi ne-a sunat pe noi. Când ne-am dus acolo şeful de post era închis în secţia de poliţie", adaugă victima, mirele bătut.

Aşa că în loc să se aplaneze, scandalul a escaladat.

Bărbat: Nu vă facem nimic şefu'...

Poliţist: Deci, te rog eu, nu pune mâna pe mine! Atât îţi spun.

Bărbat: Nu, tu să nu pui mana pe mine că eşti în stare de ebrietate şi eşti în hainele de serviciu.

În uniformă, dar în timpul liber arată datele oficiale. Cu toate acestea, oamenii nu au vrut să-l lase să plece până la sosirea poliţiştilor de serviciu.

"Poa' să vină şi mascaţii, numai ăia te scapă, că nu pleci până nu îţi pune fiola în gură să îţi pierzi astea...", adaugă victima.

"Poliţistul nu ar fi fost planificat în serviciu la data respectivă, dar ar fi administrat probe într-un dosar aflat în lucru.", explică agentul de poliţie Danalache Iasmina.

Martor: Uite, hai să te filmez, eşti mort, eşti topit. Stai acolo că nu pleci nicaieri!

Poliţist: Vreau să mă duc afară.

Martor: Stai acolo, mă, că te-am prins ca pe găină în cuşcă.

Poliţist: Vreau să ies afară...

Martorii susţin şi că şeful de post ar fi încercat să fugă atât cu maşina de serviciu, cât şi cu cea personală. Când a văzut că nu poate a chemat în ajutor chiar indivizii care ar fi pornit scandalul de la nuntă.

"Dând telefoane în continuare speriat, speriat, a ieşit înafara postului de polţie şi s-a urcat cu un consătean. La un moment dat au venit cei care ne-au şi bătut, au venit la faţa locului şi lăsaţi-l pe şeful de poliţie, lăsaţi-l să plece", relatează mirele bătut.

Iar mirele ar fi primit şi a doua rundă de bătaie. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa a demarat mai multe anchete în acest caz. Cercetaţi sunt atât indivizii violenţi, cât şi cei care l-au împiedicat să plece pe şeful de post. Nici acesta din urmă nu a scăpat, el este anchetat disciplinar.