Video Mire bătut de două ori la propria nuntă, în apropiere de Bucureşti. La poliţie, a dat peste şeful de post beat
Scene incredibile în apropiere de Bucureşti! Un mire a fost bătut de două ori la nuntă de proprii invitaţi.
Totul a început la petrecere, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, iar întreaga scenă a fost filmată de invitați.
Apoi, scandalul a continuat la secţia de poliţie, unde mirele s-a dus pentru a depune o plângere. Culmea, acolo a dat de un alt bărbat beat - chiar şeful postului.
Agentul este acum cercetat disciplinar.
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