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Video Mire bătut de două ori la propria nuntă, în apropiere de Bucureşti. La poliţie, a dat peste şeful de post beat

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 22.07.2026, 08:14 | Modificat la 22.07.2026, 10:28

Scene incredibile în apropiere de Bucureşti! Un mire a fost bătut de două ori la nuntă de proprii invitaţi. 

Totul a început la petrecere, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, iar întreaga scenă a fost filmată de invitați. 

Apoi, scandalul a continuat la secţia de poliţie, unde mirele s-a dus pentru a depune o plângere. Culmea, acolo a dat de un alt bărbat beat - chiar şeful postului. 

Agentul este acum cercetat disciplinar.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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