Scene incredibile în apropiere de Bucureşti! Un mire a fost bătut de două ori la nuntă de proprii invitaţi.

Totul a început la petrecere, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, iar întreaga scenă a fost filmată de invitați.

Apoi, scandalul a continuat la secţia de poliţie, unde mirele s-a dus pentru a depune o plângere. Culmea, acolo a dat de un alt bărbat beat - chiar şeful postului.

Agentul este acum cercetat disciplinar.