Unde te muți cu bani puțini într-un oraş mare? Bucureștiul, Constanța și Timișoara oferă cele mai multe oportunităţi pentru cei cu venituri reduse. Iar cel mai ieftin cartier este, de departe, Ferentari, cu prețuri de puțin peste 1.300 de euro pe metrul pătrat, mult sub media pieței. Oferta pare tentantă, doar că lumea nu se înghesuie. Mulți tineri aleg mai degrabă chiria într-o zonă semicentrală decât un apartament al lor într-un bloc vechi, uneori nereabilitat, la marginea orașului.

Cartierele cu cea mai proastă faimă de-a lungul anilor sunt și cele care oferă cele mai ieftine locuințe din marile orașe.

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"Zona s-a curăţat foarte mult. S-a investit mult şi în facilităţile de pe lângă blocuri", a declarat Rareş Găburici, agent imobiliar.

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"Ferentariul trece printr-un proces de gentrificare, deci se construiesc ansambluri noi. Cei care nu-şi permit să-şi cumpere într-o zonă mai bună se duc către aceste zone, pentru că nu au de ales", a explicat Toma Filipovici, secretar general al APAIR.

Care sunt cele mai ieftine cartiere din București

După Ferentari, cartierele Giurgiului, Rahova, Pallady și Fundeni sunt următoarele pe lista celor mai accesibile prețuri, cu oferte până la 1.700 de euro pe metrul pătrat, arată analiza unui portal imobiliar.

"În Rahova sunt mai multe blocuri reabilitate termic, mai multe unităţi după `77. Apartamentul în care ne aflăm este la etajul 4 din 4. Are o suprafaţă utilă de 26 de metri. Se vinde pentru preţul de 35.000 de euro", a mai punctat Rareş Găburici, agent imobiliar.

Prețul nu are însă mereu ultimul cuvânt.

Prețurile mici nu îi conving întotdeauna pe cumpărători

"În luna mai a acestui an, în tot sectorul 5 s-au făcut puţin peste 500 de tranzacţii imobiliare. Faţă de sectorul 1 unde avem peste 3.000 de tranzacţii într-o singură lună", a mai spus agentul imobiliar.

"Este greu să trăieşti în afara zonei semicentrale", a precizat o persoană.

Conexiunile rutiere și calitatea construcțiilor cântăresc cel mai greu în decizia cumpărătorilor. Inclusiv aici, în Fundeni.

"Toată infrastructura este pentru maşini. Nu pentru pietoni. Avem parcuri, într-adevăr, dar prea puţin să duci o viaţă confortabilă în zona asta", a adăugat un locatar.

Cele mai ieftine cartiere din Constanța

La malul mării, prețurile țin pasul cu Bucureștiul.

"Cele mai ieftine rămân cartierele din sudul oraşului Constanţa, respectiv CET, Faleză Sud, Abator, Poarta 6 şi Kilometrul 5. În faleză nord preţurile pot ajunge pe metrul pătrat şi la 3-4.000 de euro. Iar în cartierele din sud ajunge la un preţ de 1.500 de euro metrul pătrat", a transmis Marius Coman, agent imobiliar.

La polul opus stă Clujul, unde nici măcar cele mai ieftine cartiere nu lasă sub 2.500 de euro pe metrul pătrat.