Spania se confruntă cu un nou val de migrație la granița cu Marocul, după ce peste 1.500 de persoane au intrat în doar câteva zile în exclava Ceuta. Mii de alți migranți încearcă să treacă frontiera, în timp ce autoritățile avertizează că centrele de primire sunt supraaglomerate și vorbesc despre o "urgență umanitară și socială".

Haos la granița dintre Maroc și Spania. Mii de migranți încearcă să forțeze intrarea în Ceuta - Profimedia

Autorităţile regionale spaniole au declarat că se confruntă cu o situaţie de "urgenţă umanitară şi socială absolută". "Centrele de primire sunt copleşite şi saturate, nu mai este loc pentru nimeni", a avertizat preşedintele oraşului autonom Ceuta, Juan Vivas.

Imagini filmate de posturile locale de televiziune arată zeci de bărbaţi şi adolescenţi înotând din Marocul vecin până la ţărmurile exclavei, în timp ce la frontiera terestră a acesteia mii de migranţi încearcă să forţeze gardurile de protecţie, sute dintre ei reuşind să sară aceste garduri, după ce forţele de securitate marocane s-au retras din calea lor, iar partea spaniolă a frontierei era slab protejată.

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Spania şi Marocul promit măsuri pentru returnarea migranţilor

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat că se va deplasa vineri la Ceuta "pentru a monitoriza situaţia". Între timp, ministerul său a transmis că Spania şi Marocul au convenit să-şi consolideze coordonarea şi eforturile de abordare a crizei migratorii care afectează Ceuta şi s-au angajat să examineze şi să implementeze măsuri pentru returnarea rapidă a tuturor persoanelor care au intrat ilegal în exclava spaniolă.

Ceuta, împreună cu exclava spaniolă Melilla, situată la aproximativ 400 de kilometri mai la est, sunt singurele frontiere terestre ale Uniunii Europene pe continentul african.

În anul 2021, peste 10.000 de migranţi au pătruns în Ceuta în numai două zile, în urma relaxării de către Maroc a controalelor la frontieră, pe fondul unei crize generate de decizia Spaniei de a-l primi pe teritoriul său pentru tratament medical pe Brahim Ghali, şeful grupului Polisario care luptă pentru independenţa Saharei Occidentale, o fostă colonie spaniolă revendicată deopotrivă de Maroc şi de Frontul Polisario, mişcare sprijinită de Algeria.