Nivelul Dunării, care a ajuns la un minim istoric, aduce probleme în lanţ. Executivul analizează chiar în aceste momente măsuri excepționale pe piaţa de energie. Deja sistemul naţional energetic este în alertă din cauza opririi reactorului 1 de la Cernavodă.

La Guvern, se caută soluţii chiar în aceste momente pentru ca sistemul energetic să funcţioneze normal şi să nu ajungem la pene de curent. Situaţia este deosebit de complicată şi asta pentru că reactorul 1 de la Cernavodă a fost scos din sistemul energetic naţional din cauza secetei, din cauza debitului scăzut al Dunării. Era să se întâmple acelaşi lucru şi cu reactorul 2, însă decizia a fost amânată.

E posibil ca România să ajungă în situaţia de a nu avea de unde să importe energie

Se poate întâmpla însă să fie oprit şi reactorul 2. Totul depinde de debitul Dunării care se apropie de minimul istoric din 1985. Din aceeaşi cauză sunt probleme cu producţia hidro, în special la Porţile de Fier. În tot acest context tensionat, noi importăm foarte multă energie, în special seara în orele de vârf. Importăm aproximativ 30% din necesar.

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Contextul e complicat şi în ţările vecine. În Ungaria, spre exemplu, va fi oprit centrala nucleară până la luni. Bulgaria analizează acelaşi scenariu, aşadar e posibil ca România să ajungă în situaţia de a nu avea de unde să importe energie. Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut apel la oameni şi la companii să reducă voluntar consumul de energie în special în orele de vârf.