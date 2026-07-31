Stare de asediu la singura graniţă terestră pe care Europa o are cu Africa. 60.000 de oameni au intrat în oraşul Ceuta şi speră să treacă strâmtoarea Gibraltar spre bătrânul continent. Disperarea africanilor nu ţine cont de gen sau de vârstă. Bărbaţi, adolescenţi, femei şi chiar bebeluşi au ajuns în teritoriul spaniol de pe coasta nord-africană. Unii au înotat ore întregi, alţii au rupt gardurile sau au escaladat zidurile de beton. Cel puţin 18 oameni au murit. Oficiali europeni cer suspendarea acordului privind spaţiul Schengen și securizarea frontierelor.

Sunt scene cumplite în care oameni de toate vârstele, bărbaţi, femei şi copii îşi riscă viaţa pentru a ajunge în Europa.

Oameni înghiţiţi de valuri în încercarea de a ajunge în Spania

Au înotat încălţaţi şi cu hainele pe ei, iar mulţi n-au rezistat efortului şi au fost înghiţiţi de valuri.

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Unii au avut costume de neopren, veste gonflabile, colace de salvare sau plute improvizate. Cei mai norocoşi au venit cu bărcile până în apropierea ţărmului. Şi-au adus cu ei chiar şi bicicletele.

Reporter: Cum eşti?

Migrant: Sunt bine, sunt bine, mulțumesc foarte mult. Vreau să muncesc!

Reporter: Câte ore pe mare?

Migrant: Eu? Două ore. Am venit cu fratele meu mai mic.

Pentru ei, Europa este paradisul.

Mărturiile migranţilor ajunşi la ţărm

"În primul rând, Vreau să descopăr Europa, acesta este primul lucru. În Maroc nu avem voie să călătorim în afara țării", a declarat un migrant.

"Nu avem o viață bună în Maroc. Nu avem medicină bună. Nu avem profesori buni și este o viață rea în Maroc. De aceea ajungem să înotăm până aici", a spus altă persoană.

"Acești oameni vin spre Spania, pentru că nu au nimic. Nu au locuri de muncă, nu au mâncare. Nu pot avea o familie bună", a mai precizat o persoană.

Reacţii dure din partea liderilor europeni

Premierul Italiei a avut o reacţie extrem de dură, în urma căreia ambasadorul italian a fost convocat de urgenţă la Ministerul de Externe al Spaniei. Giorgia Meloni a cerut suspendarea spaţiului Schengen la graniţele Spaniei.

"Imigrația ilegală necontrolată reprezintă o amenințare concretă la adresa securității frontierelor Europei. Nu vom ceda niciun centimetru", a transmis Giorgia Meloni.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a cerut şi el securizarea frontierelor Europei. O reacţie a venit şi de la preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

"Trecerile periculoase trebuie să înceteze imediat. Rețelele de contrabandă trebuie destructurate. Iar returnările trebuie să fie rapide, așa cum permit regulile noastre", a subliniat Ursula von der Leyen.

Premierul spaniol Pedro Sanchez este considerat principalul vinovat pentru situaţia de la Ceuta. Guvernul său a oferit luna trecută un milion de permise de şedere imigranţilor ilegali. În plus, Curtea Supremă spaniolă a decis că migranţii nu mai pot fi returnaţi imediat în Maroc. Iar în urmă cu 10 zile Sanchez a vizitat Algeria, ţară cu care Marocul a rupt orice legătură. Motiv pentru care se spune că grănicerii marocani au impulsionat invazia din Ceuta. ​