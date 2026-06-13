O explozie puternică a avut loc într-un bloc din Timişoara, iar cauza este una complet neobişnuită. Într-unul dintre apartamente s-a acumulat gaz, dar scânteia care a provocat dezastrul a venit de la o trotinetă electrică. Deflaragraţia a fost urmată de un incendiu care a scos oamenii în staradă şi mai multe locuinţe au fost afectate. Specialiştii avertizează că trotinetele electrice pot fi bombe cu ceas.

Întregul bloc din Timişoara s-a cutremurat la ora şase dimineaţa.

"S-a uitat o bubuitură tare, ca un trântit de uşă. Ieşiţi, ieşiţi că iese fum. Chiar audiam ceva, geanta de urgenţă cum trebuie să o pregăteşti.", spune un martor.

Locuitorii au fost treziţi din somn de zgomotul arsuzitor şi au ieşit în stradă.

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"Holul era plin de fum, am încercat să mă uit în partea cealaltă şi nicio şansă că holul era plin de fum. Am pus un prosop ud la uşă, mi-am luat portofelul, telefonul şi pur şi simplu am ieşit pe geam. Pe hol şi pe scară era plin de fum, nu se vedea nimic.", adaugă un alt martor.

Imediat după, un incendiu puternic a cuprins mai multe apartamente de la parter, acolo unde a fost epicentrul exploziei.

"A luat tot foc aici şi uşa a izbit-o, geamurile sparte, tot. Ei când au văzut că contorul este spart, au oprit gazul.", povesteşte un bărbat.

Imaginile din interior arată amploarea dezastrului.

"Tot era fum, m-am speriat şi am ieşit direct aşa, nici nu am apucat să ne îmbrăcăm.", spune o victimă.

Doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie în apartamentul în care s-a produs explozia. Trei vecini dintr-o locuinţă alăturată au fost răniţi uşor din cauza deflagraţiei.

Potrivit pompierilor, incendiul ar fi fost declanșat de bateria unei trotinete electrice lăsate la încărcat peste noapte. În apartament exista însă și o acumulare de gaze, iar combinația dintre cele două ar fi provocat explozia care a zguduit întregul imobil.

Trotinetele electrice folosesc baterii tip litiu-ion. O singură celulă defectă poate provoca supraîncălzirea în lanţ a componentelor şi, în final, deflagraţia. Anual sunt vândute aproximativ 50 de mii de astfel de vehicule în România. Cu uşurinţă se pot transforma în bombe cu ceas dacă nu sunt îngrijite cum trebuie.

O trotinetă electrică poate părea infoensivă atunci când stă la încărcat într-un colţ al casei. Specialiştii avertizează însă că bateriile defecte sau lăsate la încărcat pot deveni un real pericol. Recomandarea este ca aceste dispozitive să nu fie încărcate peste noapte, să fie folosite doar încătoarele originale şi să fie ţinute departe de materiale inflamabile, în spaţii bine ventilate.

Unul dintre cele mai grave incidente de acest fel a avut loc în urmă cu doi ani, la Iaşi. Atunci, faţada unui bloc a fost pur şi simplu spulberată de explozia bateriei unei trotinete electrice.