Vacanţele de o zi devin tot mai populare. Sunt tot mai mulţi cei care vor să mănânce o pizza autentică în Italia sau să meargă o zi la plajă în Grecia, dar să doarmă la ei acasă. Dacă ne pregătim din timp, "fuga" într-o capitală europeană ne poate costa mai puţin decât am cheltui în weekend în Bucureşti. Singurul dezavantaj e că după o astfel de excursie ne-am putea trezi mai obosiţi decât înainte de ea.

Roxana le-a dat o şansă excursiilor de o zi şi de atunci nu se mai opreşte din a vâna bilete de avion pentru următoarele escapade. Şi-a convins şi familia să o însoţească, pentru câteva ore la Roma, iar acum a pus ochii pe Salonic.

"Aş recomanda oricui, pentru că ieşi din rutină, poate fi o variantă bună şi pentru persoanele care nu au un buget foarte mare de vacanţă. Biletele de avion, nu dau mai mult de 250 de lei pe ele, pentru că deja dacă sunt peste suma asta, mă gândesc că ar trebui să stau mai mult. Am fost în Milano, Roma şi Malta câte o zi, 50-60 de euro ce mănânci, ce vizitezi acolo.", spune Roxana Stanca, turistă.

Simona a vrut să bea o cafea cu privelişte - dar nu oriunde - ci lângă Domul din Milano. Şi-a luat gaşca de prietene şi au pornit într-o aventură de o zi în oraşul modei!

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"Mi-am dat seama că nu trebuie să aşteptăm momentul perfect ca să ne bucurăm de o escapadă aşa cum se cuvine. Am pornit cu o cafea dimineaţă, după am făcut şi puţin shopping, am luat şi prânzul într-un loc foarte frumos, evident am vizitat. Am încercat să nu deviem foarte mult în afara oraşului pentru că ne-a fost frică că nu prindem avionul seara.", explică Simona Amarandei, turistă.

Din acest an, găsiţi pachete turistice pentru city break-uri de o zi chiar şi la agenţiile de turism.

"Trebuie să ne adaptăm la condiţii foarte imprevizibile de călătorie şi atunci cel mai safe lucru pentru noi e să plecăm dimineaţa şi să ne întoarcem seara. Mergem într-o zi, vizităm, ne întoarcem, săptămâna viitoare mai facem o escapadă de genul. Preţurile sunt de la 35 de euro, 50, 70.", precizează Alina Dascălu, proprietara unei agenţii de turism.

"Organizez citybreakuri de o zi - adică pleci dimineaţa şi seara esti înapoi acasă. Cunoşti oameni noi, care sunt dornici de aventură, vizitezi un oraş frumos, te opreşti la o terasă pentru o cafea.", spune un administrator.

Cine nu iubeşte oboseala, însă, nu va iubi o astfel de experienţă. Zborurile ideale pentru o astfel de vacanţă pleacă înainte de răsăritul soarelui, iar întoarcerile sunt mult după apus.

"Este un efort un pic cam mare pentru o zi de vacanţă, ceea ce ne salvează însă este că nu mai avem bugetul de cazare deci nu trebuie să mai plătim o noapte la hotel. Citybreak-urile de o zi s-au nascut de fapt pentru cei care pleacă în vacanţă şi vor să vadă şi altceva decât destinaţia lor de bază.", precizează Andra Pascu, consultant în turism.

Dacă vă gândiţi să încercaţi astfel de excursii, trebuie să mai luaţi în calcul şi drumul pe care îl aveţi de parcurs între aeroport şi în centrul metropolei şi retur. E vorba de costuri suplimentare, dar mai ales de timp pierdut în tranzit.