O mamă şi fiica ei în vârstă de 10 ani au ajuns la spital în urma unui accident cumplit produs într-o intersecţie din Timişoara. Maşina lor s-a răsturnat după ce a fost lovită de un şofer care nu a acordat prioritate. Momentul impactului a fost surprins de o cameră de supraveghere. 

30.01.2026

Accidentul a avut loc ieri, înainte de orele amiezii, în localitatea Giroc, din apropierea Timișoarei. Conform polițiștilor, un șofer de 32 de ani, care conducea un autoturism pe strada Timiș, a intrat în intersecție fără să acorde prioritate unei alte mașini, condusă de o femeie de 41 de ani. 

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum autoturismul alb, condus de bărbat, nici măcar nu a încetinit atunci când s-a apropiat de colțul intersecției, ca și cum semnul de "Cedează trecerea" nici nu ar fi existat.  

În același timp a ajuns acolo și mașina portocalie, în care se aflau șoferița și fiica ei. Aceasta a fost lovită în lateral, iar mai apoi proiectată pe spațiul verde din afara șoselei, unde s-a răsturnat. Ceilalți șoferi au sărit imediat să ajute victimele, printre ele și o fetiță de 10 ani.

Atât ea, cât și mama ei au fost transportate la spital, însă, din primele date, starea lor nu este gravă. Polițiștii îl cercetează pe șoferul vinovat pentru vătămare corporală din culpă. 

