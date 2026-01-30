Orașul grec Salonic este în doliu. Primele înmormântări ale suporterilor echipei PAOK în accidentul cumplit din Timiş au fost organizate chiar astăzi. Ies la iveală şi detalii tulburătoare. Presa elenă scrie că tatăl unuia dintre suporterii decedaţi a murit în urmă cu 12 ani, într-un accident produs pe acelaşi drum din România.

Doi dintre supravieţuitorii din microbuzul care s-a zdrobit de tir au fost externaţi de la spitalul din Timişora şi duşi în Grecia cu un avion medical. Altă aeronavă a transportat sicriele celorlalţi şapte prieteni care au murit în impactul fatal.

În Grecia, victimele au fost întâmpinate de sute de motociclişti, care au escortat convoiul funerar până la stadionul echipei PAOK. Sicriele au fost depuse pe teren, unde fanii au putut veni să îşi ia rămas-bun de la cei care acum nu mai sunt.

"Există o atmosferă grea, localnici sunt șocați, în ochii fiecăruia vezi durerea, fie prieten, fie rudă, fie străin toți sunt îndurerați și sufără în tăcere pentru această tragedie de nedescris", a mărturisit Panagiotis Ghirinis, Primarul din Alexandria, Grecia.

Nu există însă imagini de la stadion. Nici presa din Grecia nu a reuşit să surprindă momentele. Mai multe echipe de jurnalişti au fost atacate de fanii PAOK, atât la aeroport, cât şi în faţa spitalului din Salonic. Într-o transmisiune live, un cameraman elen a fost bătut şi rănit de doi suporteri recalcitranţi, iar camerele au fost sparte.

Între timp, ancheta accidentului avansează. Cei 10 suporteri ai clubului PAOK Salonic închiriaseră un microbuz ca să meargă la Lyon, unde echipa lor a jucat aseară în cupele europene. În apropiere de Lugoj, şoferul a intrat frontal într-un tir de pe contrasens. Făcuse o depăşire şi nu s-a mai întors pe banda lui, deşi avea timp.

Între timp, presa din Grecia a stat de vorbă cu un cetăţean grec care se îndrepta spre casă şi care ar fi fost la un pas să fie lovit de microbuzul cu suporteri. Bărbatul a rămas în schimb blocat în coadă, la doar un kilometru şi jumătate de locul tragediei.

"Vitezele noastre (n.r. pe drumurile din Grecia) nu depăşesc 40-50 de kilometri. În punctul în care s-a produs accidentul, din păcate pentru noi, suprafața drumului era în stare bună și recent reparată, ceea ce a permis viteze mai mari", a afirmat martorul grec.

Cel de-al treilea supravieţuitor va mai rămâne internat o perioadă la Spitalul Județean din Timișoara.

