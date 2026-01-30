Protest la cea mai mare rafinărie din România. Zeci de angajați cer salarii mai mari

Zeci de angajați de la Petromidia, cea mai mai mare rafinărie din România, protestează la Năvodari, nemulțumiți de oferta conducerii în negocierile salariale.

Un protest spontan a izbucnit vineri la Petromidia din Năvodari, unde câteva zeci de angajați s-au adunat în zona clădirii de birouri, pentru a-și manifesta nemulțumirea legată de evoluția negocierilor salariale.

Încă din primele ore ale dimineții, lucrătorii s-au grupat pe platforma rafinăriei, iar numărul participanților ar putea crește pe măsură ce angajați din alte ture se alătură protestului. Nu au fost raportate incidente, iar activitatea rafinăriei nu este afectată semnificativ.

"Suntem în negocierea colectivă de salarii în momentul ăsta. Am avut ieri o rundă de întâlniri. S-a venit cu propunere, nu cu mărire salarială. Oamenii care protestează acum sunt cumva nemulțumiți de faptul că nu s-a mărit salariul. Dar noi încă nu am terminat negociările salariale. Încă suntem în negocieri. La ora 13.00 ne întâlnim. Dacă reprezentanții salariaților din fabrică spun că nu sunt de acord cu bonusurile și vor creștere de salariu, mergem în continuare, cerem salariul și vedem ce vom face în continuare.", a declarat liderul sindical Auraș Stănilă, potrivit Ziua de Constanţa.

Compania nu a transmis încă un punct de vedere oficial cu privire la protest și la revendicările angajaților.

