Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un bărbat de 51 de ani a fost împușcat în abdomen, în timpul unei partide de vânătoare din judeţul Buzău

Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost rănit prin împușcare, vineri, în timpul unei partide de vânătoare care a avut loc în zona Pietroasele. Victima, din localitatea Merei, județul Buzău, a suferit o plagă în zona abdomenului, conform News.ro.

de Redactia Observator

la 30.01.2026 , 11:32
Bărbat împușcat la vânătoare, în Buzău. A fost preluat de elicopterul SMURD dintr-o zonă greu accesibilă - Hepta

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, victima a fost găsită conştientă şi cooperantă, însă starea sa a impus intervenţia rapidă a echipajelor de salvare.

"La faţa locului au fost mobilizate mai multe forţe şi mijloace de intervenţie: o autospecială de primă intervenţie şi comandă (APIC), o şenilată UTV ARGO, o ambulanţă SMURD, o autospecială pentru asistenţă şi salvare (ASAS)", au transmis reprezentantii ISU Buzău.

Intervenţia s-a desfăşurat într-o zonă greu accesibilă, unde terenul accidentat şi noroiul au îngreunat deplasarea salvatorilor. 

Articolul continuă după reclamă

În pofida condiţiilor dificile, pompierii au reuşit să ajungă la victimă, să îi acorde primul ajutor medical şi să o evacueze în siguranţă.

"După stabilizare, bărbatul a fost predat echipajului elicopterului SMURD Bucureşti, fiind transportat de urgenţă la o unitate medicală de specialitate pentru îngrijiri suplimentare", au mai transmis cei de la ISU Buzău.

Circumstanţele exacte în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite de autorităţile competente.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

barbat buzau impuscat vanatoare smurd
Înapoi la Homepage
Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă mai ajung banii și pentru activități culturale sau de relaxare?
Observator » Evenimente » Un bărbat de 51 de ani a fost împușcat în abdomen, în timpul unei partide de vânătoare din judeţul Buzău