Un bărbat de 51 de ani a fost împușcat în abdomen, în timpul unei partide de vânătoare din judeţul Buzău

Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost rănit prin împușcare, vineri, în timpul unei partide de vânătoare care a avut loc în zona Pietroasele. Victima, din localitatea Merei, județul Buzău, a suferit o plagă în zona abdomenului, conform News.ro.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, victima a fost găsită conştientă şi cooperantă, însă starea sa a impus intervenţia rapidă a echipajelor de salvare.

"La faţa locului au fost mobilizate mai multe forţe şi mijloace de intervenţie: o autospecială de primă intervenţie şi comandă (APIC), o şenilată UTV ARGO, o ambulanţă SMURD, o autospecială pentru asistenţă şi salvare (ASAS)", au transmis reprezentantii ISU Buzău.

Intervenţia s-a desfăşurat într-o zonă greu accesibilă, unde terenul accidentat şi noroiul au îngreunat deplasarea salvatorilor.

În pofida condiţiilor dificile, pompierii au reuşit să ajungă la victimă, să îi acorde primul ajutor medical şi să o evacueze în siguranţă.

"După stabilizare, bărbatul a fost predat echipajului elicopterului SMURD Bucureşti, fiind transportat de urgenţă la o unitate medicală de specialitate pentru îngrijiri suplimentare", au mai transmis cei de la ISU Buzău.

Circumstanţele exacte în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite de autorităţile competente.

