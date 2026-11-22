Duminica, 22 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 19 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 13.900 de câştiguri în valoare totală de peste 1,41 milionane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,54 milioane de lei (peste 288.100 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,33 milioane de lei (peste 250.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,31 milioane de lei (peste 433.600 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 162.000 de lei (peste 30.300 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 130.900 de lei (peste 24.500 de euro).

Loto 6 din 49. Numerele câştigătoare de azi

Numere câştigătoare la Joker:

Numere câştigătoare la Noroc Plus:

Numere câştigătoare la Super Noroc:

Numere câştigătoare la Noroc:

Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:

Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:

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La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 767.000 de lei (peste 143.200 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 564.200 de lei (peste 105.500 de euro).

La tragerea Loto 6/49 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 210.208,16 lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea JOKER s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 52.820,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

La tragerea LOTO 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 161.422 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bucuresti, Sectorul 3.

Loto 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare

Numere câştigătoare la Joker: 44, 7, 18, 15, 16 + 6

Numere câştigătoare la Noroc Plus: 3 7 5 7 0 8

Numere câştigătoare la Super Noroc: 9 9 5 1 6 0

Numere câştigătoare la Noroc: 9 6 7 6 1 9 3

Numere câştigătoare la Loto 5 din 40: 37, 9, 19, 20, 33, 17

Numere câştigătoare la Loto 6 din 49: 39, 20, 47, 46, 43, 32