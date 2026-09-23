Descoperire şocantă în râul Olt. O valiză în care se afla trupul neînsulfeţit al unei tinere a fost scos din apă de pescari, iar toate indiciile duc către crimă. Legiştii au găsit urme de lovituri la cap şi chiar coaste rupte. În acest moment NU se ştie cine este criminalul, există însă un cerc de suspecţi. Principalul este chiar iubitul victimei, un tânăr despre care familia fetei spune că era foarte gelos şi care acum este de negăsit. Surse din anchetă vorbesc în cazul acestuia despre un ordin de protecţie cerut de o fostă iubită şi chiar despre faptul că fusese cercetat pentru viol.

"Sunt terminat! Nu ştiu ce să mai răspund, vă rog frumos! Ieri am aflat când am ajuns, am venit să o caut, am văzut că nu mai răspunde la telefon", a declarat Petre Tănăsie, tatăl victimei. Valentina a vorbit ultima dată cu tatăl ei duminică seara. "Am vorbit şi în noaptea în care s-a întâmplat, mi-a zis că să îl las că e beat şi vorbim mâine", a declarat Petre Tănăsie, tatăl victimei. Luni, când şi-a sunat din nou fiica, tatăl nu a mai primit niciun răspuns. "Eu am vorbit cu el luni, pe zi şi l-am sunat şi mi-a răspuns si am intrebat de ce nu raspunde Valentina. Si mi-a zis ca nu are semnal, că sunt unii care lucrează la nişte stâlpi. L-am sunat la 9 seara, mi-a raspuns si atunci si mi-a zis că mai are 10 minute si ajunge acasă şi mi-o dă la telefon şi de atunci nu mi-a mai răspuns la telefon", a declarat Petre Tănăsie, tatăl victimei.

Iubitul ei este în acest moment principalul suspect

A fost momentul în care şi-a dat seama că s-a întâmplat ceva rău şi a plecat către Horezu, Vâlcea, acolo unde ştia că stă iubitul fetei. "Am intrebat o vecina de acolo stiti unde sta baiatul asta. a, pai nu e acasa. pai de unde stii mata ca nu e acasa. Nu e domnule acasa ca a vorbit cu fiul meu si a plecat peste granita. Si atunci mi s-a pus, m-am dus la maica-sa acasa si am intrebat unde e copilul meu, unde e fata mea, asta mi-a omorat fata daca a plecat, daca a disparut", a declarat Petre Tănăsie, tatăl victimei. Valiza cu trupul fetei a fost descoperită în această zonă. Mai mulţi pescari au văzut-o plutind în apelelui râului Olt şi au tras-o la mal. Când au deschis-o, au avut un şoc. Oamenii au alertat imediat autorităţile iar zona a fost împânzită de criminalişti. Anchetatorii care au ajuns la Ioneşti spun că tânăra găsită în valiză era complet dezbrăcată şi că pe corpul ei se vedeau urme de agresiune, avea 2 lovituri la cap, una dintre ele probabil cea fatală, şi 5 coaste rupte. Iubitul ei este în acest moment principalul suspect. Mai ales că nu ar fi fost prima dată când o lovea.

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Tânărul este în acest moment căutat de poliţişti. Anchetatorii fac percheziţii în casa părintească a acestuia din Tomşani. Surse din anchetă spun că pe numele lui fusese emis, în trecut, un ordin de protecţie, după ce îşi agresase o fostă iubită. Ar fi fost, de asemenea, cercetat pentru viol, dar încadrat la lovire și alte violențe. Moartea Valentinei aduce în discuţie cazurile de femicid din România, dar şi faptul că violenţa în cuplu este încă social acceptată. Doar anul trecut, 66 de tinere au fost ucise de parteneri... aşadar, în fiecare săptămână, o femeie moare din cauza violenţei domestice. Deşi din martie 2026 avem o lege pentru prevenirea și combaterea femicidului, în realitate femeile cer ajutorul doar când vieţile lor sau ale copiilor sunt în pericol pentru unele asta înseamnă prea târziu.