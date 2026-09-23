Preşedintele Consiliului Fiscal: Prima urgenţă a ţării e să avem guvern, S&P nu se va grăbi să ne retrogradeze

Prima urgenţă a României o reprezintă formarea unui guvern, iar agenţia de rating S&P nu se va grăbi, cel mai probabil, să retrogradeze ratingul suveran al ţării, consideră preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu.

"Şi acum, care este urgenţa? Prima urgenţă a ţării este să avem guvern. Şi aş mai spune ceva: predicţia mea este că S&P-ul nu se va grăbi cu un downgrade. S&P-ul este interesat de formarea unui guvern şi să vadă care va fi bugetul pe 2027, de o politică economică care va continua această ajustare fiscal-bugetară. Adică de o politică care să arate că în România s-a înţeles cât de gravă era situaţia în 2025 şi că vom continua să mergem în direcţia bună", a spus Dăianu, la conferinţa NewMoney Talks "Indexul Sentimentului Economic NewMoney - INSCOP", ediţia a doua.

În opinia sa, faptul că România a intrat în ultima decadă din septembrie şi că nu are un guvern reprezintă un eşec.

"Sunt oameni, lideri din încă guvernul interimar, care vorbesc despre faptul că e mai bine să lămurim apele prin alegeri anticipate. Măi oameni, în primul rând alegerile anticipate nu se fac peste o săptămână. Da? Peste luni de zile. Şi tocmai intrarea într-o zodie a alegerilor anticipate poate să conducă la un downgrade. Adică ne jucăm cu focul", a atenţionat preşedintele Consiliului Fiscal.

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Acesta a făcut referire şi la premierul desemnat de către preşedintele Nicuşor Dan să formeze guvernul, menţionând că acesta are nevoie de sprijinul PSD.

"Lăsaţi-l pe Siegfried Mureşan. El are nevoie de sprijinul PSD-ului şi nu prea a avut o retorică menită să invite la un sprijin din partea PSD-ului. Deci, una este să fi politician la Bruxelles, altceva este să fi politician în România", a subliniat Daniel Dăianu.

Totodată, preşedintele Consiliului Fiscal a afirmat că, anul acesta, este posibil ca România să înregistreze o recesiune de 1%, dar anul viitor economia să consemneze o creştere de 2%.