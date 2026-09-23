Relaţia-pansament: iubire sau refugiu după o despărţire? Semnele că nu ai trecut peste fostul partener

După o despărțire grea, o relație nouă poate părea soluția perfectă pentru singurătate. Mulţi cred că se vor vindeca în compania altcuiva. Se numesc relaţii-pansament, iar de cele mai multe ori, se construiesc pe frică, nu pe conexiune. Specialiştii recomandă o aşa numită perioadă "de doliu" după terminarea unei relaţii, altfel riscăm o situaţie complicată din care nimeni nu iese bine.

"Eram ținut așa mai din scurt de persoana respectivă și eu credeam că va ieși ceva din lucrul acela, dar ulterior mi-am dat seama că nu e ok și că ar trebui să mă îndepărtez pentru că era ceva toxic. Ţine și de maturitatea emoțională și de inteligența emoțională. E mult mai ușor să intri în ceva ce crezi că o să acopere lipsurile pe care tu de fapt le ai, decât să stai să te vindeci singur", a declarat Edi, în vârstă de 23 de ani.

Timp de 3 luni, Edi a fost pansamentul cuiva. A realizat la timp că iubita lui de atunci era în continuare captivă în fosta relaţie, iar pe el îl privea mai mult ca pe un terapeut. De patru ani însă, Edi trăieşte o poveste de dragoste sănătoasă alături de Maria.

"Nu aș recomanda. Adică dacă cealaltă persoană știe că nu e ceva serios, să zicem, dar de obicei persoana folosită crede că e ceva adevărat, tu nu ești implicat și nu iese nimic. Bineînțeles că e dureros, adică nici tu nu treci peste și mai rănești și o persoană. Asta nu înseamnă că de acum nu trebuie să te mai vezi cu altcineva, dar măcar ești onest că nu e cv serios", a spus Maria, 24 de ani.

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Psihologii o numesc relaţia pansament sau rebound, pentru că vine după o despărțire dureroasă.

Când avem o rană, punem un pansament peste ea. La fel facem uneori și după o despărțire: intrăm într-o relație nouă ca să acoperim durerea celei vechi. Doar că un pansament nu vindecă rana. Iar dacă nu ne vindecăm trecutul, riscăm să-l ducem cu noi în următoarea relație.

"Intrăm pentru că vrem să ne reconfirmăm stima de sine și valoarea propriei persoane, intrăm pentru a fugi de singurătate și acel vid interior, intrăm pentru a continua socializarea și a avea pe cineva cu care să împărtășim partea de intimitate. Oamenii evită exact parcurgerea acelei etape de doliu", a explicat Smaranda Cernescu, psiholog.

Iar asta pentru în această etapă de doliu după o relaţie, toate îndoielile și nesiguranțele lor încep să iasă la suprafaţă. Alţii caută o relaţie pansament pentru că speră în continuare la o împăcare şi cred că aşa îl vor face gelos pe fostul partener.

"Tendința după ce ieși dintr-o relație e să fugi de tine și tocmai de asta apare această relaţie de pansament. Mi se pare foarte important să știi să înveți să stai puțin cu tine, să-ţi înțelegi emoțiile și să intri într-o relaţie când ești pregătit. Dacă ai sentimente pentru o persoană cu care ai fost, să recunoști chestia asta. E în regulă să-ți fie dor, e în regulă să suferi", e de părere Cristof, 28 de ani.

Pentru cel rănit, nici nu contează atât de mult cine este omul de lângă, dacă sunt sau nu compatibili. Contează doar să fie cineva acolo, pe care să-și proiecteze suferința, nemulțumirile şi nevoile. Aşadar, cum ne dăm seama că suntem doar un refugiu temporar pentru cel cu care noi vedem un viitor?

"Primul criteriu este comparația cu trecutul adică cu persoana de care s-a despărțit, fantoma care este alături de noi, și apoi incapacitatea de a investi afectiv în prezent. Se vede absența, eu sunt present, dar de fapt vorbesc despre altceva, nu ți acord ție în mod real atenție. Ritmul e foarte alert, e bazat pe adrenalină, foarte mult pe intimitate fizică, sexuală, în schimb, când vine vorba de împărtășirea intimității reale, unul dintre parteneri devine evaziv", a mai spus Smaranda Cernescu, psiholog.

Ultimele studii psihologice arată că avem nevoie de la 6 luni până la 8 ani să ne detaşăm de un fost partener. Altele vorbesc însă despre jumătate din timpul petrecut alături de el sau de ea. Timp suficient în care să ne asumăm responsabilitatea pentru propria vindecare şi să alegem conştient oamenii care să facă parte din viaţa noastră.