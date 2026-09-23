Calendar ortodox complet octombrie 2026. Când avem sărbători cu cruce neagră şi cruce roşie 

Românii se pregătesc de intrarea în luna octombrie, a doua lună de toamnă, dar şi o lună care vine cu numeroase sărbători religioase importante.

Octombrie este a 10-a lună a anului în calendarul Gregorian și una dintre cele șapte luni gregoriene cu o durată de 31 de zile.

Octombrie începe, astrologic, cu soarele în semnul Balanței și sfârșește în semnul Scorpionului. Din punct de vedere astronomic, luna octombrie începe cu soarele în constelația Fecioarei și se sfârșește cu soarele în constelația Balanței.

Sărbători religioase cu cruce neagră şi cruce roşie în octombrie 2026

Octombrie 2026 începe chiar cu o sărbătoare religioasă cu cruce roşie, în condiţiile în care chiar pe 1 octombrie 2026 se prăznuieşte Acoperământul Maicii Domnului. În octombrie 2026 mai avem alte trei sărbători religioase cu cruce roşie, respectiv Sfânta Cuvioasă Parascheva, prăznuită pe 14 octombrie 2026, Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, prăznuit pe 26 octombrie 2026, şi Sfântul Dimitrie Basarabov, prăznuit pe 27 octombrie 2026.

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În octombrie 2026 avem şi şapte sărbători religioase cu cruce neagră, fiind prăznuiţi, printre alţii, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah, Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca sau Sfântul Iachint de Vicina.

Calendar ortodox complet octombrie 2026

Joi, 1 octombrie - Acoperământul Maicii Domnului (sărbătoare cu cruce roşie)

Vineri, 2 octombrie - Sfântul Ciprian (post)

Sâmbătă, 3 octombrie - Sfântul Dionisie Areopagitul

Duminică, 4 octombrie - Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae; Sfântul Mucenic Ierotei (sărbătoare cu cruce neagră)

Luni, 5 octombrie - Sfânta Haritina; Sfinţii Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu

Marţi, 6 octombrie - Sfântul Apostol Toma

Miercuri, 7 octombrie - Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah (sărbătoare cu cruce neagră, post)

Joi, 8 octombrie - Sfânta Pelaghia

Vineri, 9 octombrie - Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu (post)

Sâmbătă, 10 octombrie - Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia; Sfântul Ambrozie de la Optina

Duminică, 11 octombrie - Sfântul Apostol Filip, unul din cei şapte diaconi

Luni, 12 octombrie - Sfinţii Mucenici Tarah, Prov şi Andronic

Marţi, 13 octombrie - Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi; Sfinţii Mucenici Carp, Papil, Agatodor şi Agatonica (sărbătoare cu cruce neagră)

Miercuri, 14 octombrie - Sfânta Cuvioasa Parascheva (sărbătoare cu cruce roşie, post)

Joi, 15 octombrie - Sfântul Mucenic Luchian

Vineri, 16 octombrie - Sfântul Mucenic Longhin Sutaşul (post)

Sâmbătă, 17 octombrie - Sfântul Proroc Osea

Duminică, 18 octombrie - Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca (sărbătoare cu cruce neagră)

Luni, 19 octombrie - Sfântul Proroc Ioil

Marţi, 20 octombrie - Sfântul Gherasim din Kefalonia; Sfântul Mucenic Artemie

Miercuri, 21 octombrie - Sfinţii Mărturisitori Ardeleni (sărbătoare cu cruce neagră, post)

Joi, 22 octombrie - Sfinţii şapte tineri din Efes; Sfântul Averchie, Episcopul Ierapolei

Vineri, 23 octombrie - Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu; Sfântul Iacob, ruda Domnului (sărbătoare cu cruce neagră, post)

Sâmbătă, 24 octombrie - Sfântul Mare Mucenic Areta

Duminică, 25 octombrie - Sfinţii Mucenici Marcian şi Martirie

Luni, 26 octombrie - Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir (sărbătoare cu cruce roşie)

Marţi, 27 octombrie - Sfântul Dimitrie Basarabov (sărbătoare cu cruce roşie)

Miercuri, 28 octombrie - Sfântul Iachint de Vicina (sărbătoare cu cruce neagră, post)

Joi, 29 octombrie - Sfânta Muceniţă Anastasia Romana

Vineri, 30 octombrie - Sfinţii Mucenici Zenovie episcopul şi Zenovia, sora sa (post)

Sâmbătă, 31 octombrie - Sfinţii Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis