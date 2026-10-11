O autospecială de poliție a rămas blocată pentru în betonul proaspăt turnat pe o stradă din judeţul Braşov. Echipajul aflat în misiune a încercat să găsească o rută alternativă pentru a ajunge cât mai repede la locul unui accident rutier produs pe DN13, în urma căruia o persoană și-a pierdut viața.

Mașină de poliție blocată în betonul proaspăt turnat. Echipajul era în misiune și a vrut să evite aglomerația - Facebook / Poliţia Braşov

Imaginea cu autospeciala blocată a fost publicată pe pagina de Facebook a Poliției Brașov, alături de un mesaj în care instituția explică împrejurările în care s-a produs incidentul.

Potrivit reprezentanților poliției, echipajul se deplasa în sprijinul colegilor aflați la locul unui accident. Pe traseu, circulația era restricționată, iar pe carosabil se formase o coloană lungă de maşini.

Echipajul a încercat să depăşească coloana, dar a făcut o alegere neinspirată: betonul fusese turnat recent, iar autospeciala a rămas blocată.

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Situația a fost remediată rapid, potrivit IPJ Brașov. Autospeciala nu a suferit avarii, iar echipajul și-a continuat misiunea. Totodată, betonul afectat a fost renivelat.

Polițiștii recunosc că decizia nu a fost cea mai potrivită, chiar dacă intenția colegului lor a fost aceea de a ajunge cât mai repede la locul accidentului.

"Nu toate intervențiile decurg conform planului și nu fiecare decizie pe care o luăm sub presiunea momentului se dovedește a fi cea mai potrivită", au transmis reprezentanții Poliției Brașov.