Un bărbat din Sălaj a fost reţinut pentru 24 de ore, marţi, sub acuzaţia de omor calificat, fiind suspectat că şi-a agresat în mod repetat mama, în vârstă de 70 de ani, pe care ar fi lovit-o, sugrumat-o şi i-ar fi comprimat toracele. Femeia a decedat în urma agresiunilor, potrivit unui comunicat transmis miercuri de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj. Este al 38-lea caz de femicid din acest an.

Bărbat din Sălaj, reţinut de polițilti după ce şi-ar fi sugrumat mama de 70 de ani - Shutterstock

Potrivit procurorilor, faptele s-ar fi petrecut marţi, 24 noiembrie, pe fondul unei stări conflictuale care persista de mai mult timp între cei doi, scrie Agerpres.

"Suspectul H.N. a exercitat multiple acte de violenţă asupra mamei sale, F.M., în vârstă de 70 de ani, pe care a lovit-o în mod repetat, a sugrumat-o şi i-a comprimat toracele", se arată în comunicatul Parchetului.

Procurorii precizează că bărbatul ar fi profitat de vulnerabilitatea victimei, determinată de vârsta înaintată şi de starea precară de sănătate a acesteia.

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Potrivit sursei citate, femeia a decedat în urma agresiunilor, concluziile medico-legale preliminare indicând existenţa unei legături de cauzalitate între loviturile aplicate şi decesul victimei.

Procurorul de caz a dispus reţinerea bărbatului pentru 24 de ore, cercetările continuând pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta şi a răspunderii penale.