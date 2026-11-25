Violență greu de imaginat într-o familie din județul Mehedinți! Un bărbat de 58 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce propriul fiu i-a dat foc. Victima a suferit arsuri pe 85% din suprafața corpului.

Scandalul izbucnit în familie s-a transformat într-un atac extrem de grav. Totul a început după ce bărbatul de 29 de ani s-a certat cu partenera sa pe fondul consumului de alcool.

Femeia a sunat la 112 și a fugit din locuință, refugiindu-se în casa tatălui bărbatului în vârstă de 58 de ani. Însă, agresorul a mers după ea. Acesta a găsit un bidon cu benzină pe care l-ar fi folosit pentru a-și incendia atât tatăl cât și partenera.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi aruncat cu o țigară aprinsă, în urma căruia bărbatul în vârstă de 58 de ani a suferit arsuri pe 85% din suprafața corpului.

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Vecinii spun că relația dintre cei trei era tensionată, iar certurile se țineau în lanț. Mai mult de atât, cei doi tineri urmau să plece în Spania la muncă după sărbători. În prezent, individul de 29 de ani este arestat preventiv pentru 30 de zile și totodată cercetat pentru tentativă de omor prin cruzime.