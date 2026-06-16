O tânără de 19 ani a fost rănită, marţi după-amiază, după ce a pierdut controlul volanului şi a intrat cu maşina într-un stâlp din beton, în municipiul Craiova.

Maşină făcută zob, după ce şoferiţa de 19 ani a intrat într-un stâlp, în Craiova

Accidentul s-a produs în jurul orei 14.20, pe strada Brestei, la intersecţia cu strada Maria Tănase. Potrivit IPJ Dolj, tânăra, din comuna Orodel, conducea un autoturism pe strada Brestei când, din cauze care urmează să fie stabilite de poliţişti, a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a lovit un stâlp din beton.

În urma impactului, şoferiţa a avut nevoie de îngrijiri medicale şi a fost transportată la spital.

Tânăra a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

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Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.